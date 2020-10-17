https://ria.ru/20201017/kholodilnik-1580227843.html

Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Продукты, не требующие хранения в холоде или портящиеся от низкой температуры или влажности, не следует хранить в холодильнике, об этом изданию Helsingin... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T03:01

2020-10-17T03:01

2020-10-17T03:01

здоровье

общество

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> Продукты, не требующие хранения в холоде или портящиеся от низкой температуры или влажности, не следует хранить в холодильнике, об этом изданию <a href="https://www.hs.fi/" target="_blank">Helsingin Sanomat</a> рассказала директор по развитию финской организации по домоводству Marttaliitto Эмми Туовинен.Она напомнила, что сухие продукты лучше хранятся при комнатной температуре, а влажные — в холодильнике. Не следует хранить в холодильнике хлеб, базилик, сухие кубики для бульона, а также открытые упаковки с кофе, так как данный продукт легко поглощает другие запахи. Кроме того, не стоит ставить в холодильник шоколад, так как из-за этого может измениться его вкус, при этом аромат охлажденного шоколада раскрывается не полностью.Бананы, по словам Туовинен, также следует хранить при комнатной температуре, даже с учетом того, что они могут потемнеть слишком быстро.Куриные яйца, посоветовала эксперт, можно хранить как при комнатной температуре, так и в холодильнике. При этом яйца, используемые для выпечки, надо хранить при комнатной температуре, отметила она.В отношении горчицы, кетчупа, томатной пасты и острых соусов действует правило "до вскрытия в сухом месте, после вскрытия — в холодильнике", добавила Туовинен. При этом лучшее место для хранения такого продукта, как растительное масло — слегка прохладное, сухое и темное, в то время как рапсовое масло лучше хранить в холодильнике.Молоко, прошедшее термическую обработку, и растительное молоко до открытия также надо хранить при комнатной температуре, а ставить в холодильник лишь после вскрытия упаковки.Такие овощи, как огурцы, помидоры, сладкий перец и салат обычно хранят при комнатной температуре или в прохладном отделении холодильника, добавила Туовинен. Она заметила, что помидоры сохраняют вкус лучше, а также дозревают и становятся вкуснее при комнатной температуре. При этом из свежей зелени в холодильнике нужно хранить укроп и зеленый лук, заключила эксперт.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20201017/248347197.html" target="_blank">ИноСМИ>></a></em></strong>

https://ria.ru/20200925/morozilka-1577738188.html

https://ria.ru/20200911/folga-1577067448.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, в мире