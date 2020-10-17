https://ria.ru/20201017/kholesterin-1580252220.html

Названы способы снизить холестерин без лекарств

Турецкий врач Эндер Сарач в комментарии изданию Sozcu назвал способы снизить уровень плохого холестерина в крови без употребления лекарственных средств. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T11:41

2020-10-17T11:41

2020-10-17T14:15

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Турецкий врач Эндер Сарач в комментарии изданию <a href="https://www.sozcu.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sozcu</a> назвал способы снизить уровень плохого холестерина в крови без употребления лекарственных средств.Эксперт напомнил, что во время пандемии люди стали меньше двигаться и хуже питаться, что поспособствовало значительному росту этого показателя.По словам специалиста, в первую очередь необходимо отказаться от употребления алкоголя и табачных изделий, а также повысить ежедневный уровень физической активности.Он отметил, что снижению уровня плохого холестерина в крови могут способствовать такие продукты, как авокадо, косточки винограда, чай, семена масличных культур, орехи и рыба.Кроме того, Сарач рекомендовал добавить в рацион блюда из соевых бобов, цельнозерновых продуктов и цитрусовых.

https://ria.ru/20200829/davlenie-1576462846.html

https://rsport.ria.ru/20200820/1576031953.html

Степан Краснов Турецкий врач...... Дальше можно не читать... 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество