https://ria.ru/20201017/kholesterin-1580252220.html
Названы способы снизить холестерин без лекарств
Турецкий врач Эндер Сарач в комментарии изданию Sozcu назвал способы снизить уровень плохого холестерина в крови без употребления лекарственных средств. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T11:41
2020-10-17T11:41
2020-10-17T14:15
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573782611_0:136:3157:1912_1400x0_80_0_0_cd30a37899bf22e49ebe526c688349c9.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Турецкий врач Эндер Сарач в комментарии изданию <a href="https://www.sozcu.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sozcu</a> назвал способы снизить уровень плохого холестерина в крови без употребления лекарственных средств.Эксперт напомнил, что во время пандемии люди стали меньше двигаться и хуже питаться, что поспособствовало значительному росту этого показателя.По словам специалиста, в первую очередь необходимо отказаться от употребления алкоголя и табачных изделий, а также повысить ежедневный уровень физической активности.Он отметил, что снижению уровня плохого холестерина в крови могут способствовать такие продукты, как авокадо, косточки винограда, чай, семена масличных культур, орехи и рыба.Кроме того, Сарач рекомендовал добавить в рацион блюда из соевых бобов, цельнозерновых продуктов и цитрусовых.
https://ria.ru/20200829/davlenie-1576462846.html
https://rsport.ria.ru/20200820/1576031953.html
Степан Краснов
Турецкий врач...... Дальше можно не читать...
12
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573782611_214:0:2943:2047_1400x0_80_0_0_190296fda656c805a1fe66ec1dd04145.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Турецкий врач Эндер Сарач в комментарии изданию Sozcu
назвал способы снизить уровень плохого холестерина в крови без употребления лекарственных средств.
Эксперт напомнил, что во время пандемии люди стали меньше двигаться и хуже питаться, что поспособствовало значительному росту этого показателя.
По словам специалиста, в первую очередь необходимо отказаться от употребления алкоголя и табачных изделий, а также повысить ежедневный уровень физической активности.
Он отметил, что снижению уровня плохого холестерина в крови могут способствовать такие продукты, как авокадо, косточки винограда, чай, семена масличных культур, орехи и рыба.
Кроме того, Сарач рекомендовал добавить в рацион блюда из соевых бобов, цельнозерновых продуктов и цитрусовых.