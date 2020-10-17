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Названы способы снизить холестерин без лекарств
Турецкий врач Эндер Сарач в комментарии изданию Sozcu назвал способы снизить уровень плохого холестерина в крови без употребления лекарственных средств. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T11:41
2020-10-17T14:15
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Турецкий врач Эндер Сарач в комментарии изданию <a href="https://www.sozcu.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sozcu</a> назвал способы снизить уровень плохого холестерина в крови без употребления лекарственных средств.Эксперт напомнил, что во время пандемии люди стали меньше двигаться и хуже питаться, что поспособствовало значительному росту этого показателя.По словам специалиста, в первую очередь необходимо отказаться от употребления алкоголя и табачных изделий, а также повысить ежедневный уровень физической активности.Он отметил, что снижению уровня плохого холестерина в крови могут способствовать такие продукты, как авокадо, косточки винограда, чай, семена масличных культур, орехи и рыба.Кроме того, Сарач рекомендовал добавить в рацион блюда из соевых бобов, цельнозерновых продуктов и цитрусовых.
https://ria.ru/20200829/davlenie-1576462846.html
https://rsport.ria.ru/20200820/1576031953.html
Турецкий врач...... Дальше можно не читать...
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
здоровье, общество

Названы способы снизить холестерин без лекарств

11:41 17.10.2020 (обновлено: 14:15 17.10.2020)
 
© Фото : Pixabay License/Alexas_FotosФисташки
Фисташки - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : Pixabay License/Alexas_Fotos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Турецкий врач Эндер Сарач в комментарии изданию Sozcu назвал способы снизить уровень плохого холестерина в крови без употребления лекарственных средств.
Эксперт напомнил, что во время пандемии люди стали меньше двигаться и хуже питаться, что поспособствовало значительному росту этого показателя.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 10:42
Назван простой способ снизить давление
По словам специалиста, в первую очередь необходимо отказаться от употребления алкоголя и табачных изделий, а также повысить ежедневный уровень физической активности.
Он отметил, что снижению уровня плохого холестерина в крови могут способствовать такие продукты, как авокадо, косточки винограда, чай, семена масличных культур, орехи и рыба.
Кроме того, Сарач рекомендовал добавить в рацион блюда из соевых бобов, цельнозерновых продуктов и цитрусовых.
Свекла - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 13:05ЗОЖ
Назван овощ для снижения холестерина и выведения токсинов из печени
 
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