https://ria.ru/20201017/khabarovsk-1580242664.html

На несанкционированную акцию в Хабаровске вышли около 500 человек

Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала прошла в Хабаровске в субботу в 99-й раз и собрала на площади не более 500... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T10:06

2020-10-17T10:06

2020-10-17T10:08

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

хабаровск

политика

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<strong>ХАБАРОВСК, 17 окт — РИА Новости.</strong> Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> прошла в Хабаровске в субботу в 99-й раз и собрала на площади не более 500 человек, сообщает администрация города.Традиционно участники акции собрались перед зданием регионального правительства в Хабаровске, затем колонна двинулась по проезжей части улиц города и вернулась к зданию, передает корреспондент РИА Новости.Люди несли плакаты, транспаранты с изображением Фургала, скандировали лозунги в поддержку бывшего губернатора, также звучала критика в адрес властей. На площади громко звучали эстрадные песни, посвященные Хабаровскому краю (в октябре исполняется 82 года с его основания). Активисты принесли на площадь несколько 10-литровых бутылей с питьевой водой и термосы с горячим чаем, передает корреспондент РИА Новости.Полиция следит за порядком, <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> не был задействован. Мэрия сообщает, что число участников с каждой акцией сокращается."Поддержать арестованного экс-губернатора края, подозреваемого в заказных убийствах, собрались около 500 человек. Люди выдвигают требования проведения открытого суда присяжных и рассмотрения дела на территории региона", - говорится в сообщении на <a href="https://www.khabarovskadm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> администрации <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a>.Несогласованные акции в поддержку экс-губернатора в Хабаровске проходят ежедневно с 11 июля. Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> 10 октября впервые пресекли несанкционированный митинг на площади Ленина. Предшествовало задержанию предупреждение правоохранителей к протестующим разобрать установленные на газоне возле здания правительства региона три палатки. Требование выполнено не было. По данным пресс-службы мэрии, были задержаны 25 человек. В истории хабаровского протеста это самое массовое задержание на одной акции.Врио губернатора края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что ОМОН 10 октября пресек митинг по вине провокаторов, которых "очень много" среди протестующих, а правоохранители действовали в рамках законодательства, несмотря на провокации.По информации властей, за время протестов полицейскими было зарегистрировано свыше 4 тысяч административных правонарушений совершенных участниками автопробегов, составлено порядка 200 протоколов в отношении участников несанкционированных митингов. В судах Хабаровска в отношении участников митинга 10 октября было рассмотрено около 30 материалов, применены такие меры, как арест, штрафы и обязательные работы, заведены несколько уголовных дел.СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сейчас Фургал находится в СИЗО "Лефортово". Басманный суд Москвы 3 сентября продлил экс-губернатору срок ареста до 9 декабря. Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/furgal-1577542471.html

https://ria.ru/20200930/furgal-1578015794.html

https://ria.ru/20201013/provokatory-1579506776.html

Василий Рожков Смотрите видео на Ютубе и сами делайте выводы сколько было людей, а про 500 человек мэрия каждую субботу втирает. 197

Ольга Занкова скоро морозы ударят....исчезнут естественным путем)) Было бы за что митинговать 169

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хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, политика