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В США впервые за 70 лет казнят женщину, осужденную на федеральном уровне
В США впервые за 70 лет казнят женщину, приговоренную к высшей мере наказания на федеральном уровне, сообщили в американском минюсте. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T03:52
2020-10-17T03:52
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> впервые за 70 лет казнят женщину, приговоренную к высшей мере наказания на федеральном уровне, сообщили в американском минюсте.Приговор будет приведен в исполнение 8 декабря. Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Казнь пройдет в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIndiana/" target="_blank" data-auto="true">Индиана</a> путем введения смертельной инъекции.Минюст также назначил казнь Брэндона Бернарда, убившего вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.
https://ria.ru/20200925/kazn-1577738359.html
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сша
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сша, в мире

В США впервые за 70 лет казнят женщину, осужденную на федеральном уровне

03:52 17.10.2020
 
© AP Photo / Pat SullivanКомната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США
Комната, где приводится в исполнение смертный приговор через смертельную инъекцию, в тюрьме штата Техас, США - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© AP Photo / Pat Sullivan
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. В США впервые за 70 лет казнят женщину, приговоренную к высшей мере наказания на федеральном уровне, сообщили в американском минюсте.
Приговор будет приведен в исполнение 8 декабря. Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Казнь пройдет в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.
Минюст также назначил казнь Брэндона Бернарда, убившего вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.
В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.
Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.
Камера для смертельных инъекций - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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