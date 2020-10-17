https://ria.ru/20201017/kazn-1580229735.html

В США впервые за 70 лет казнят женщину, осужденную на федеральном уровне

В США впервые за 70 лет казнят женщину, приговоренную к высшей мере наказания на федеральном уровне, сообщили в американском минюсте. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T03:52

2020-10-17T03:52

2020-10-17T03:52

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> впервые за 70 лет казнят женщину, приговоренную к высшей мере наказания на федеральном уровне, сообщили в американском минюсте.Приговор будет приведен в исполнение 8 декабря. Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Казнь пройдет в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIndiana/" target="_blank" data-auto="true">Индиана</a> путем введения смертельной инъекции.Минюст также назначил казнь Брэндона Бернарда, убившего вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.

https://ria.ru/20200925/kazn-1577738359.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире