https://ria.ru/20201017/kazn-1580229735.html
В США впервые за 70 лет казнят женщину, осужденную на федеральном уровне
В США впервые за 70 лет казнят женщину, приговоренную к высшей мере наказания на федеральном уровне, сообщили в американском минюсте. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T03:52
2020-10-17T03:52
2020-10-17T03:52
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151905/64/1519056454_0:224:3268:2062_1400x0_80_0_0_3234603a2c67c8b58004fd0a6dc451d1.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> впервые за 70 лет казнят женщину, приговоренную к высшей мере наказания на федеральном уровне, сообщили в американском минюсте.Приговор будет приведен в исполнение 8 декабря. Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Казнь пройдет в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofIndiana/" target="_blank" data-auto="true">Индиана</a> путем введения смертельной инъекции.Минюст также назначил казнь Брэндона Бернарда, убившего вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.
https://ria.ru/20200925/kazn-1577738359.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151905/64/1519056454_112:0:3157:2284_1400x0_80_0_0_8df2c682244eb939f3fff9d52aac54ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости.
В США
впервые за 70 лет казнят женщину, приговоренную к высшей мере наказания на федеральном уровне, сообщили в американском минюсте.
Приговор будет приведен в исполнение 8 декабря. Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Казнь пройдет в штате Индиана
путем введения смертельной инъекции.
Минюст также назначил казнь Брэндона Бернарда, убившего вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.
В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.
Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.