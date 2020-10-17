https://ria.ru/20201017/kashel-1580262436.html

Мясников назвал неожиданные причины хронического кашля

Хронический кашель не всегда связан с заболеваниями дыхательной системы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T13:15

2020-10-17T13:15

2020-10-17T14:10

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Хронический кашель не всегда связан с заболеваниями дыхательной системы, рассказал врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Одной из причин постоянного кашля может быть рефлюкс, в результате которого соляная кислота вбрасывается из желудка в пищевод.Специалист отметил, что кашель может быть связан с болезнями сердца. Так, например, скопление жидкости в перикарде воздействует на рецепторы и вызывает защитный рефлекс.По словам Мясникова, пациентам с хроническим кашлем также стоит проверить уши и гайморовы пазухи, поскольку хронические или аллергические воспаления в этих участках могут быть причиной бронхоспазма.В качестве профилактики врач рекомендовал не пренебрегать ежегодной диспансеризацией, меньше нервничать и поддерживать в помещении уровень влажности не менее 60 процентов.

https://ria.ru/20200411/1569893975.html

https://ria.ru/20201011/limfouzly-1579240919.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество