https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580317272.html

Кадыров отверг причастность Чечни к убийству во Франции

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что не стоит заострять внимание на национальности преступника в случае с убийством учителя в Париже и... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T23:49

2020-10-17T23:49

2020-10-17T23:49

убийство учителя во франции

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Глава Чеченской республики <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> подчеркнул, что не стоит заострять внимание на национальности преступника в случае с убийством учителя в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> и обвинил <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a> в попытках "свалить все свои проблемы на чеченцев".Он указал, что подозреваемый с детства общался, говорил и писал на французском языке, а в Чечне один раз ребенком."Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности", — говорится в посте.Кадыров осудил убийство преподавателя и выразил соболезнования его семье. При этом он призвал не оскорблять чувства верующих и не провоцировать их.Глава республики напомнил о трагическом инциденте с карикатурами сатирического издания Charlie Hebdo, в результате которого погибли люди. По его словам, подобные истории свидетельствуют о "непозволительном отношении к исламским ценностям" во Франции.Кадыров заметил, что в ходе расследования убийства задержали родственников подозреваемого. Когда в Чечне арестовывают пособников террористов, "во всем мире поднимается шум", добавил он. При этом Кадыров подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозный</a> не использует теракты "в громких политических целях".Убийство преподавателя во ФранцииНакануне в коммуне Конфлан-Сент-Онорин около учебного заведения мужчина обезглавил преподавателя. Нападавшего ликвидировала полиция. Дело расследует антитеррористический отдел прокуратуры.Как сообщал ряд французских СМИ, учитель проводил занятия по свободе слова, где показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.Сначала французские правоохранители задержали четырех человек по делу об убийстве: родителей, деда и 17-летнего брата нападавшего, после этого еще пять человек — отца одного из учеников, который вел трансляцию уроков в соцсетях и жаловался на отношение учителя, друга этого мужчины и еще троих человека. Впоследствии эта учесть коснулаь и имама мечети коммуны Пантен.Французский лидер <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a>, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее терактом."Родился в Москве"Как заявил глава французской антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар, преступник родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> в 2002 году, он чеченец по происхождению.Во Францию подозреваемый переехал в 2008 году, его семья обратилась за статусом беженцев.При этом, как пишет журнал <a href="https://www.lepoint.fr/" target="_blank"> Point</a>, власти изначально отказались предоставить семье убежище, но в 2011 суд вынудил государство предоставить им статус беженцев. Когда мужчина достиг совершеннолетия, то автоматически получил вид на жительство. Сотрудники правоохранительных органов нашли у нападавшего этот документ. Он выдан 4 марта этого года и действительный до марта 2030-го.При этом в посольстве России во Франции уточнили, что подозреваемый официально проживал во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> последние 12 лет. По словам пресс-атташе Сергея Паринова, "важно не столько место рождения, а то, где он подвергся радикализации и стал на путь терроризма".

https://ria.ru/20201017/uchitel-1580309614.html

https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580277904.html

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580256534.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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