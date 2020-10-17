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https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580308528.html
Кадыров прокомментировал убийство учителя во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции выходцем из республики и призвал не заострять внимание на национальности преступника. Об этом он... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T21:02
2020-10-17T21:31
убийство учителя во франции
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> осудил убийство учителя во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> выходцем из республики и призвал не заострять внимание на национальности преступника. Об этом он написал в <a href="https://t.me/RKadyrov_95/1008" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграме</a>. Кадыров выразил соболезнования семье погибшего преподавателя. При этом он обратил внимание на то, что поведение французов "иначе как провокационным не назовешь". "Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям", — пояснил он. Кадыров привел в пример публикации в журнале Charlie Hebdo, вызвавшие возмущение среди мусульман и нападение на редакцию. В результате погибли люди, напомнил он."После убийства Анзорова полицией задержаны его родители, дедушка, другие родственники. Когда мы проводим следственные действия и задерживаем пособников террористов, во Франции и во всем мире поднимается шум — мол, в Чеченской Республике нарушают права человека", — возмутился глава региона. Он обвинил Францию в попытке "свалить" свои проблемы на чеченцев и подчеркнул, что национальность убийцы тут ни при чем. "Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих", — написал Кадыров. Он отметил, что подозреваемый в убийстве преподавателя молодой человек всего один раз был в Чечне, когда ему было два года. Кадыров осудил терроризм в любых его проявлениях и призвал не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства. "Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество", — заключил он. В пятницу вечером в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 18-летний молодой человек обезглавил учителя. По данным СМИ, преподаватель недавно проводил уроки свободы слова и показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелили полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры, по делу задержали уже девять человек, в том числе четверых родственников убийцы.В прокуратуре уточнили, что нападавший не был ранее судим.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом, а премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank">Жан Кастекс</a> пообещал, что государство со всей твердостью ответит на "удар исламистского терроризма".
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580303589.html
https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580288783.html
https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580277904.html
Что это за вера така, совершать убийства из-за любви к Богу...
214
всё по существу сказал, вроде.
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россия
франция
РИА Новости
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убийство учителя во франции, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, франция, в мире

Кадыров прокомментировал убийство учителя во Франции

21:02 17.10.2020 (обновлено: 21:31 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя во Франции выходцем из республики и призвал не заострять внимание на национальности преступника. Об этом он написал в телеграме.
Кадыров выразил соболезнования семье погибшего преподавателя.
При этом он обратил внимание на то, что поведение французов "иначе как провокационным не назовешь".
"Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям", — пояснил он.
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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СМИ узнали, как напавший на учителя получил статус беженца во Франции
Кадыров привел в пример публикации в журнале Charlie Hebdo, вызвавшие возмущение среди мусульман и нападение на редакцию. В результате погибли люди, напомнил он.
"После убийства Анзорова полицией задержаны его родители, дедушка, другие родственники. Когда мы проводим следственные действия и задерживаем пособников террористов, во Франции и во всем мире поднимается шум — мол, в Чеченской Республике нарушают права человека", — возмутился глава региона.
Он обвинил Францию в попытке "свалить" свои проблемы на чеченцев и подчеркнул, что национальность убийцы тут ни при чем.
"Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке. И наверняка отдавал отчет своим действиям, понимая, что государство в упор не слышит верующих", — написал Кадыров.
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В посольстве России рассказали о напавшем на учителя под Парижем
Он отметил, что подозреваемый в убийстве преподавателя молодой человек всего один раз был в Чечне, когда ему было два года.
Кадыров осудил терроризм в любых его проявлениях и призвал не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства.
"Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество", — заключил он.
В пятницу вечером в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 18-летний молодой человек обезглавил учителя. По данным СМИ, преподаватель недавно проводил уроки свободы слова и показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелили полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры, по делу задержали уже девять человек, в том числе четверых родственников убийцы.
В прокуратуре уточнили, что нападавший не был ранее судим.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом, а премьер-министр страны Жан Кастекс пообещал, что государство со всей твердостью ответит на "удар исламистского терроризма".
Полицейские на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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Убийство учителя во ФранцииРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровФранцияВ мире
 
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