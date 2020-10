Джастину Биберу скучно с богатством и славой. Вышел клип на трек "Lonely"

https://ria.ru/20201017/justinbieber-1580064311.html

<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Канадский певец Джастин Бибер опубликовал на YouTube клип на трек "Lonely" о трудностях, с которыми он столкнулся в подростковом возрасте, когда стал суперзвездой. В ролике, созданном режиссером Джейком Шрейером ("Робот и Фрэнк", "Бумажные города"), 14-летний Джейкоб Трамбле ("Комната", "Чудо") играет юного Бибера. Сначала он один сидит за кулисами, а потом выходит на сцену, но в зале никого нет. Параллельно Джастин Бибер рассказывает, что чувствовал себя одиноким, когда обрел славу и богатство. По словам музыканта, тогда рядом с ним никого не было, кто смог бы его понять. Это вторая совместная работа певца с продюсером Бенни Бланко. В последний раз они объединились в 2015 году, чтобы создать и выпустить хит "Love yourself". Трек "Lonely" вышел следом за синглом "Holy", релиз которого состоялся в прошлом месяце. В его записи принял участие хип-хоп исполнитель Чанселор Беннетт (Chance the Rapper). В этом же году Джастин Бибер<a href="https://ria.ru/20200510/1571157760.html" target="_blank"> снялся</a> в клипе Арианы Гранде "Stuck with u", посвященном любви и отношениям на самоизоляции.

