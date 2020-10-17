Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201017/justinbieber-1580064311.html
Джастину Биберу скучно с богатством и славой. Вышел клип на трек "Lonely"
Канадский певец Джастин Бибер опубликовал на YouTube клип на трек "Lonely" о трудностях, с которыми он столкнулся в подростковом возрасте, когда стал... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:25
2020-10-17T00:25
музыка
новости культуры
ариана гранде
джастин бибер
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580064853_156:0:3797:2048_1400x0_80_0_0_937a2e2f80bdaaf19874e4fbe177d697.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Канадский певец Джастин Бибер опубликовал на YouTube клип на трек "Lonely" о трудностях, с которыми он столкнулся в подростковом возрасте, когда стал суперзвездой. В ролике, созданном режиссером Джейком Шрейером ("Робот и Фрэнк", "Бумажные города"), 14-летний Джейкоб Трамбле ("Комната", "Чудо") играет юного Бибера. Сначала он один сидит за кулисами, а потом выходит на сцену, но в зале никого нет. Параллельно Джастин Бибер рассказывает, что чувствовал себя одиноким, когда обрел славу и богатство. По словам музыканта, тогда рядом с ним никого не было, кто смог бы его понять. Это вторая совместная работа певца с продюсером Бенни Бланко. В последний раз они объединились в 2015 году, чтобы создать и выпустить хит "Love yourself". Трек "Lonely" вышел следом за синглом "Holy", релиз которого состоялся в прошлом месяце. В его записи принял участие хип-хоп исполнитель Чанселор Беннетт (Chance the Rapper). В этом же году Джастин Бибер<a href="https://ria.ru/20200510/1571157760.html" target="_blank"> снялся</a> в клипе Арианы Гранде "Stuck with u", посвященном любви и отношениям на самоизоляции.
https://ria.ru/20201015/johnfrusciante-1579826672.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580064853_611:0:3342:2048_1400x0_80_0_0_0050c9e9d2ff75cba762b9a064d867c3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, ариана гранде, джастин бибер

Джастину Биберу скучно с богатством и славой. Вышел клип на трек "Lonely"

00:25 17.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер опубликовал на YouTube клип на трек "Lonely" о трудностях, с которыми он столкнулся в подростковом возрасте, когда стал суперзвездой.
В ролике, созданном режиссером Джейком Шрейером ("Робот и Фрэнк", "Бумажные города"), 14-летний Джейкоб Трамбле ("Комната", "Чудо") играет юного Бибера. Сначала он один сидит за кулисами, а потом выходит на сцену, но в зале никого нет.
Параллельно Джастин Бибер рассказывает, что чувствовал себя одиноким, когда обрел славу и богатство. По словам музыканта, тогда рядом с ним никого не было, кто смог бы его понять.
Это вторая совместная работа певца с продюсером Бенни Бланко. В последний раз они объединились в 2015 году, чтобы создать и выпустить хит "Love yourself".
Трек "Lonely" вышел следом за синглом "Holy", релиз которого состоялся в прошлом месяце. В его записи принял участие хип-хоп исполнитель Чанселор Беннетт (Chance the Rapper). В этом же году Джастин Бибер снялся в клипе Арианы Гранде "Stuck with u", посвященном любви и отношениям на самоизоляции.
John Frusciante - Brand E - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 00:21Культура
Гитарист Red Hot Chili Peppers представил клип на трек "Brand E"
 
КультураМузыкаНовости культурыАриана ГрандеДжастин Бибер
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37В ходе расследования убийства учителя во Франции задержали девять человек
09:35В Бишкеке сняли все блокпосты
09:29Роскачество выявило поддельные творожные сырки
09:28Алиев заявил о взятии Азербайджаном под контроль города Физули в Карабахе
09:23Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:21Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением
09:19Глава МИД Австрии заразился коронавирусом
09:09Застрявший в Шереметьево журналист Радио Франс вернется в Ереван
09:06В Москве более 2000 человек выздоровели после COVID-19
09:05Назван неожиданный симптом приближающегося инфаркта
09:05Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
09:04МЧС Азербайджана сообщило о 13 погибших при ракетном обстреле Гянджи
08:44Алиев выступит с обращением к народу
08:42Около 53% бразильцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19
08:30В Баку заявили о продвижении азербайджанской армии в Карабахе
08:17Эксперты назвали самый опасный для россиян источник киберугроз
07:52В Баку заявили об обстреле Арменией населенных пунктов в Карабахе
07:50В Карабахе заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши
07:43В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту
07:33В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Лента новостейМолния