https://ria.ru/20201017/justinbieber-1580064311.html
Джастину Биберу скучно с богатством и славой. Вышел клип на трек "Lonely"
Канадский певец Джастин Бибер опубликовал на YouTube клип на трек "Lonely" о трудностях, с которыми он столкнулся в подростковом возрасте, когда стал... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:25
2020-10-17T00:25
2020-10-17T00:25
музыка
новости культуры
ариана гранде
джастин бибер
культура
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Канадский певец Джастин Бибер опубликовал на YouTube клип на трек "Lonely" о трудностях, с которыми он столкнулся в подростковом возрасте, когда стал суперзвездой. В ролике, созданном режиссером Джейком Шрейером ("Робот и Фрэнк", "Бумажные города"), 14-летний Джейкоб Трамбле ("Комната", "Чудо") играет юного Бибера. Сначала он один сидит за кулисами, а потом выходит на сцену, но в зале никого нет. Параллельно Джастин Бибер рассказывает, что чувствовал себя одиноким, когда обрел славу и богатство. По словам музыканта, тогда рядом с ним никого не было, кто смог бы его понять. Это вторая совместная работа певца с продюсером Бенни Бланко. В последний раз они объединились в 2015 году, чтобы создать и выпустить хит "Love yourself". Трек "Lonely" вышел следом за синглом "Holy", релиз которого состоялся в прошлом месяце. В его записи принял участие хип-хоп исполнитель Чанселор Беннетт (Chance the Rapper). В этом же году Джастин Бибер<a href="https://ria.ru/20200510/1571157760.html" target="_blank"> снялся</a> в клипе Арианы Гранде "Stuck with u", посвященном любви и отношениям на самоизоляции.
https://ria.ru/20201015/johnfrusciante-1579826672.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, ариана гранде, джастин бибер
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер опубликовал на YouTube клип на трек "Lonely" о трудностях, с которыми он столкнулся в подростковом возрасте, когда стал суперзвездой.
В ролике, созданном режиссером Джейком Шрейером ("Робот и Фрэнк", "Бумажные города"), 14-летний Джейкоб Трамбле ("Комната", "Чудо") играет юного Бибера. Сначала он один сидит за кулисами, а потом выходит на сцену, но в зале никого нет.
Параллельно Джастин Бибер рассказывает, что чувствовал себя одиноким, когда обрел славу и богатство. По словам музыканта, тогда рядом с ним никого не было, кто смог бы его понять.
Это вторая совместная работа певца с продюсером Бенни Бланко. В последний раз они объединились в 2015 году, чтобы создать и выпустить хит "Love yourself".
Трек "Lonely" вышел следом за синглом "Holy", релиз которого состоялся в прошлом месяце. В его записи принял участие хип-хоп исполнитель Чанселор Беннетт (Chance the Rapper). В этом же году Джастин Бибер снялся
в клипе Арианы Гранде "Stuck with u", посвященном любви и отношениям на самоизоляции.