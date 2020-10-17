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https://ria.ru/20201017/istoriya-1580276255.html
Историк рассказал о фашистских чистках под Ростовом-на-Дону
Немецко-фашистские захватчики в 1942 году проводили планомерную чистку от неугодных режиму на территории Миллеровского района Ростовской области, где на днях,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T15:38
2020-10-17T15:48
без срока давности
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
миллерово
миллеровский район
ростовская область
общество
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Немецко-фашистские захватчики в 1942 году проводили планомерную чистку от неугодных режиму на территории <a href="http://ria.ru/location_Millerovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Миллеровского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, где на днях, по сообщению следователей, были обнаружены останки мирных жителей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, военный историк Владимир Афанасенко.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, поисковики обнаружили на территории Миллеровского района останки нескольких мирных жителей, предположительно, погибших в годы оккупации 1941-1943 годов. При этом по документам, в данной местности могут находиться останки около 700 мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. По данному факту следователи начали проверку."Судя по всему, это были расстрелы лета или ранней осени 1942 года, поскольку зимней одежды и обуви у убитых пока не обнаружено. Кроме того, это, скорее всего, была не разовая карательная акция, а несколько расстрелов, потому что останки находятся на разных глубинах и не в одной яме", - сказал Афанасенко.Он добавил, что "это была планомерная чистка от неугодных оккупационному режиму". Казням, по его данным, могли подвернуться жители, укрывавшие евреев, политработников и командиров, а также те, у кого немцы находили оружие и медикаменты. Кроме того, по мнению историка, не исключено, что часть из расстрелянных жителей окажется партизанами из-за мощного партийно-комсомольского актива, подготовленного для этой работы на территории <a href="http://ria.ru/location_Millerovo/" target="_blank" data-auto="true">Миллерово</a> в 1941 году.Установить все возможные данные о погибших в ближайшее время предстоит следователям и экспертам. "Если удастся установить хотя бы несколько имен из этих сотен останков, то их потомки смогут узнать о своих предках и тех, кто повинен в их смерти", - отметил Афанасенко.Город Миллерово был оккупирован фашистами 16 июля 1942 года. В "миллеровский котел" попали 11 дивизий советских войск, окруженных немецкими танковыми и моторизованными соединениями. Менее чем за две недели во время прорыва погибли 42 тысячи солдат, в плен попали более 73 тысяч красноармейцев. Позже пленных отправили в овраг реки Глубокая, где от истощения и ран погибли более 40 тысяч человек. Город был освобожден 17 января 1943 года.
https://ria.ru/20200929/genotsid-1577925035.html
https://ria.ru/20200902/istoriya-1576631991.html
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миллерово
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без срока давности, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), миллерово, миллеровский район, ростовская область, общество

Историк рассказал о фашистских чистках под Ростовом-на-Дону

15:38 17.10.2020 (обновлено: 15:48 17.10.2020)
 
© СК РФ/ YoutubeВ Ростовской области обнаружены останки мирных жителей, расстрелянных в годы ВОВ
В Ростовской области обнаружены останки мирных жителей, расстрелянных в годы ВОВ - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© СК РФ/ Youtube
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Немецко-фашистские захватчики в 1942 году проводили планомерную чистку от неугодных режиму на территории Миллеровского района Ростовской области, где на днях, по сообщению следователей, были обнаружены останки мирных жителей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, военный историк Владимир Афанасенко.
По данным СК РФ, поисковики обнаружили на территории Миллеровского района останки нескольких мирных жителей, предположительно, погибших в годы оккупации 1941-1943 годов. При этом по документам, в данной местности могут находиться останки около 700 мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. По данному факту следователи начали проверку.
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"Судя по всему, это были расстрелы лета или ранней осени 1942 года, поскольку зимней одежды и обуви у убитых пока не обнаружено. Кроме того, это, скорее всего, была не разовая карательная акция, а несколько расстрелов, потому что останки находятся на разных глубинах и не в одной яме", - сказал Афанасенко.
Он добавил, что "это была планомерная чистка от неугодных оккупационному режиму". Казням, по его данным, могли подвернуться жители, укрывавшие евреев, политработников и командиров, а также те, у кого немцы находили оружие и медикаменты. Кроме того, по мнению историка, не исключено, что часть из расстрелянных жителей окажется партизанами из-за мощного партийно-комсомольского актива, подготовленного для этой работы на территории Миллерово в 1941 году.
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Установить все возможные данные о погибших в ближайшее время предстоит следователям и экспертам. "Если удастся установить хотя бы несколько имен из этих сотен останков, то их потомки смогут узнать о своих предках и тех, кто повинен в их смерти", - отметил Афанасенко.
Город Миллерово был оккупирован фашистами 16 июля 1942 года. В "миллеровский котел" попали 11 дивизий советских войск, окруженных немецкими танковыми и моторизованными соединениями. Менее чем за две недели во время прорыва погибли 42 тысячи солдат, в плен попали более 73 тысяч красноармейцев. Позже пленных отправили в овраг реки Глубокая, где от истощения и ран погибли более 40 тысяч человек. Город был освобожден 17 января 1943 года.
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Без срока давностиРоссийская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)МиллеровоМиллеровский районРостовская областьОбщество
 
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