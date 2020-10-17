https://ria.ru/20201017/istoriya-1580276255.html

Историк рассказал о фашистских чистках под Ростовом-на-Дону

Немецко-фашистские захватчики в 1942 году проводили планомерную чистку от неугодных режиму на территории Миллеровского района Ростовской области, где на днях,... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T15:38

2020-10-17T15:38

2020-10-17T15:48

без срока давности

российская академия наук

следственный комитет россии (ск рф)

миллерово

миллеровский район

ростовская область

общество

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Немецко-фашистские захватчики в 1942 году проводили планомерную чистку от неугодных режиму на территории <a href="http://ria.ru/location_Millerovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Миллеровского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>, где на днях, по сообщению следователей, были обнаружены останки мирных жителей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, военный историк Владимир Афанасенко.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, поисковики обнаружили на территории Миллеровского района останки нескольких мирных жителей, предположительно, погибших в годы оккупации 1941-1943 годов. При этом по документам, в данной местности могут находиться останки около 700 мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. По данному факту следователи начали проверку."Судя по всему, это были расстрелы лета или ранней осени 1942 года, поскольку зимней одежды и обуви у убитых пока не обнаружено. Кроме того, это, скорее всего, была не разовая карательная акция, а несколько расстрелов, потому что останки находятся на разных глубинах и не в одной яме", - сказал Афанасенко.Он добавил, что "это была планомерная чистка от неугодных оккупационному режиму". Казням, по его данным, могли подвернуться жители, укрывавшие евреев, политработников и командиров, а также те, у кого немцы находили оружие и медикаменты. Кроме того, по мнению историка, не исключено, что часть из расстрелянных жителей окажется партизанами из-за мощного партийно-комсомольского актива, подготовленного для этой работы на территории <a href="http://ria.ru/location_Millerovo/" target="_blank" data-auto="true">Миллерово</a> в 1941 году.Установить все возможные данные о погибших в ближайшее время предстоит следователям и экспертам. "Если удастся установить хотя бы несколько имен из этих сотен останков, то их потомки смогут узнать о своих предках и тех, кто повинен в их смерти", - отметил Афанасенко.Город Миллерово был оккупирован фашистами 16 июля 1942 года. В "миллеровский котел" попали 11 дивизий советских войск, окруженных немецкими танковыми и моторизованными соединениями. Менее чем за две недели во время прорыва погибли 42 тысячи солдат, в плен попали более 73 тысяч красноармейцев. Позже пленных отправили в овраг реки Глубокая, где от истощения и ран погибли более 40 тысяч человек. Город был освобожден 17 января 1943 года.

https://ria.ru/20200929/genotsid-1577925035.html

https://ria.ru/20200902/istoriya-1576631991.html

https://ria.ru/20200731/1575216788.html

миллерово

миллеровский район

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), миллерово, миллеровский район, ростовская область, общество