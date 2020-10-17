Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201017/iran-1580316965.html
МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
Оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестает действовать с 18 октября, Иран может продавать и покупать вооружение, сообщило Министерство иностранных дел... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T23:43
2020-10-18T00:05
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хасан роухани
совет безопасности оон
тегеран (город)
оон
сша
мид ирана
иран
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1400x0_80_0_0_de1038718ba9aac997c5cc9055b882a0.jpg
<strong>ТЕГЕРАН, 18 окт — РИА Новости. </strong>Оружейное эмбарго в отношении <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a> перестает действовать с 18 октября, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> может продавать и покупать вооружение, сообщило <u><a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/">Министерство иностранных дел</a></u> страны.С воскресенья сняты все ограничения в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности и финансовых услуг. "Автоматически перестают действовать" и все запреты на въезд в страну, а также на транзит через территории государств — членов <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, которые ранее ввели против ряда иранских граждан и военных официальный лиц, заявили в иранском МИД.При этом официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде указал, что за счет собственного производства Иран на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья. Президент страны <a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/" target="_blank" data-auto="true">Хасан Роухани</a> прежде отмечал, что снятие оружейного эмбарго — это результат ядерной сделки.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>). Договоренность, в частности, предусматривает, что с Ирана в течение пяти лет снимут оружейное эмбарго. При этом поставки вооружений были возможны были и до истечения этого срока — но только с разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает в воскресенье, 18 октября.В 2018 году <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в одностороннем порядке вышли из сделки с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ираном</a> по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, а также против его экономических партнеров. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал отказаться от ее закупок.В августе этого года госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/">Майк Помпео</a> передал председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">Совбеза ООН</a> жалобу, в которой говорилось о неисполнении Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank">СВПД</a>), принятого в 2015 году. Вашингтон заявил о желании запустить процедуру восстановления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> против Тегерана. Подавляющее большинство членов СБ выступили против американской инициативы.
https://ria.ru/20200709/1574102704.html
https://ria.ru/20200821/oruzhie-1576108288.html
4
тегеран (город)
сша
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_77613240ea024e1d1775c7d655692c02.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, совет безопасности оон, тегеран (город), оон, сша, мид ирана, иран, безопасность, в мире

МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны

23:43 17.10.2020 (обновлено: 00:05 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 18 окт — РИА Новости. Оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестает действовать с 18 октября, Иран может продавать и покупать вооружение, сообщило Министерство иностранных дел страны.
С воскресенья сняты все ограничения в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности и финансовых услуг. "Автоматически перестают действовать" и все запреты на въезд в страну, а также на транзит через территории государств — членов ООН, которые ранее ввели против ряда иранских граждан и военных официальный лиц, заявили в иранском МИД.
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 11:59
МИД Ирана прокомментировал заявления США о перехвате оружия
При этом официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде указал, что за счет собственного производства Иран на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.
Президент страны Хасан Роухани прежде отмечал, что снятие оружейного эмбарго — это результат ядерной сделки.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривает, что с Ирана в течение пяти лет снимут оружейное эмбарго. При этом поставки вооружений были возможны были и до истечения этого срока — но только с разрешения СБ ООН.
Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает в воскресенье, 18 октября.
В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, а также против его экономических партнеров. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал отказаться от ее закупок.
В августе этого года госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совбеза ООН жалобу, в которой говорилось о неисполнении Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого в 2015 году. Вашингтон заявил о желании запустить процедуру восстановления санкций ООН против Тегерана. Подавляющее большинство членов СБ выступили против американской инициативы.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 18:22
США не позволят России и Китаю поставлять оружие в Иран, заявил Помпео
 
Обсудить4
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиСовет Безопасности ООНТегеран (город)ООНСШАМИД ИранаИранБезопасностьВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния