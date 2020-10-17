https://ria.ru/20201017/iran-1580316965.html

МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны

Оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестает действовать с 18 октября, Иран может продавать и покупать вооружение, сообщило Министерство иностранных дел... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T23:43

2020-10-17T23:43

2020-10-18T00:05

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

хасан роухани

совет безопасности оон

тегеран (город)

оон

сша

мид ирана

иран

безопасность

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<strong>ТЕГЕРАН, 18 окт — РИА Новости. </strong>Оружейное эмбарго в отношении <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a> перестает действовать с 18 октября, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a> может продавать и покупать вооружение, сообщило <u><a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/">Министерство иностранных дел</a></u> страны.С воскресенья сняты все ограничения в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности и финансовых услуг. "Автоматически перестают действовать" и все запреты на въезд в страну, а также на транзит через территории государств — членов <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, которые ранее ввели против ряда иранских граждан и военных официальный лиц, заявили в иранском МИД.При этом официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде указал, что за счет собственного производства Иран на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья. Президент страны <a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/" target="_blank" data-auto="true">Хасан Роухани</a> прежде отмечал, что снятие оружейного эмбарго — это результат ядерной сделки.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>). Договоренность, в частности, предусматривает, что с Ирана в течение пяти лет снимут оружейное эмбарго. При этом поставки вооружений были возможны были и до истечения этого срока — но только с разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает в воскресенье, 18 октября.В 2018 году <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в одностороннем порядке вышли из сделки с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Ираном</a> по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, а также против его экономических партнеров. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал отказаться от ее закупок.В августе этого года госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/">Майк Помпео</a> передал председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">Совбеза ООН</a> жалобу, в которой говорилось о неисполнении Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank">СВПД</a>), принятого в 2015 году. Вашингтон заявил о желании запустить процедуру восстановления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a> против Тегерана. Подавляющее большинство членов СБ выступили против американской инициативы.

https://ria.ru/20200709/1574102704.html

https://ria.ru/20200821/oruzhie-1576108288.html

4

тегеран (город)

сша

иран

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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