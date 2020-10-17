https://ria.ru/20201017/infarkt-1580236838.html
Назван неожиданный симптом приближающегося инфаркта
Изменение цвета языка может указывать на приближение инфаркта, сообщает Express со ссылкой на кардиологов. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:05
2020-10-17T09:05
2020-10-17T09:05
тяньхуэй юань
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. </strong>Изменение цвета языка может указывать на приближение инфаркта, сообщает <a href="https://www.express.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a> со ссылкой на кардиологов.Как отмечает доктор Тяньхуэй Юань из больницы Гуанчжоуского университета китайской медицины, микроорганизмы, находящиеся на языке, могут помочь диагностировать сердечную недостаточность."Язык пациентов с хронической сердечной недостаточностью выглядит совершенно иначе, чем у здоровых людей", - подчеркнула специалист.По ее словам, здоровый язык имеет бледно-красный цвет с бледно-белым налетом. У пациентов с сердечной недостаточностью язык красного цвета с желтым налетом, и его внешний вид меняется по мере того, как болезнь прогрессирует.
https://ria.ru/20201014/nogi-1579681304.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тяньхуэй юань, здоровье - общество
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Изменение цвета языка может указывать на приближение инфаркта, сообщает Express
со ссылкой на кардиологов.
Как отмечает доктор Тяньхуэй Юань из больницы Гуанчжоуского университета китайской медицины, микроорганизмы, находящиеся на языке, могут помочь диагностировать сердечную недостаточность.
"Язык пациентов с хронической сердечной недостаточностью выглядит совершенно иначе, чем у здоровых людей", - подчеркнула специалист.
По ее словам, здоровый язык имеет бледно-красный цвет с бледно-белым налетом. У пациентов с сердечной недостаточностью язык красного цвета с желтым налетом, и его внешний вид меняется по мере того, как болезнь прогрессирует.