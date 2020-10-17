https://ria.ru/20201017/infarkt-1580236838.html

Назван неожиданный симптом приближающегося инфаркта

Изменение цвета языка может указывать на приближение инфаркта, сообщает Express со ссылкой на кардиологов. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T09:05

2020-10-17T09:05

2020-10-17T09:05

тяньхуэй юань

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. </strong>Изменение цвета языка может указывать на приближение инфаркта, сообщает <a href="https://www.express.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Express</a> со ссылкой на кардиологов.Как отмечает доктор Тяньхуэй Юань из больницы Гуанчжоуского университета китайской медицины, микроорганизмы, находящиеся на языке, могут помочь диагностировать сердечную недостаточность."Язык пациентов с хронической сердечной недостаточностью выглядит совершенно иначе, чем у здоровых людей", - подчеркнула специалист.По ее словам, здоровый язык имеет бледно-красный цвет с бледно-белым налетом. У пациентов с сердечной недостаточностью язык красного цвета с желтым налетом, и его внешний вид меняется по мере того, как болезнь прогрессирует.

https://ria.ru/20201014/nogi-1579681304.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тяньхуэй юань, здоровье - общество