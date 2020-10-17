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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201017/gyandzhi-1580236537.html
МЧС Азербайджана сообщило о 13 погибших при ракетном обстреле Гянджи
Спасатели извлекли из-под завалов после ракетного обстрела азербайджанского города Гянджи 13 тел погибших, заявили РИА Новости в МЧС Азербайджана. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:04
2020-10-17T09:29
нагорный карабах
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
гянджа
в мире
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<strong>БАКУ, 17 окт — РИА Новости.</strong> Спасатели извлекли из-под завалов после ракетного обстрела азербайджанского города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a> 13 тел погибших, заявили РИА Новости в МЧС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Ранее в Баку заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингечевира. Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опровергла эту информацию.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в отдельных регионах — военное положение.В Москве 9 октября прошли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, которых в столицу пригласил президент России Владимир Путин. После почти десяти часов обсуждений Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать другие детали. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201016/mirotvortsy-1580019607.html
https://ria.ru/20201017/iran-1580199586.html
4
нагорный карабах
армения
азербайджан
гянджа
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры последствий ракетных ударов по азербайджанскому городу Гяндже
Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города Гянджа, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. Корреспондент РИА Новости узнал у местных жителей, кто жил в домах, на месте которых теперь руины, и как прошли первые минуты после удара. В ночь на субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Сообщалось, что порядка 20 домов в городе Гянджа было разрушено. К утру генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения.
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нагорный карабах, армения, азербайджан, гянджа, в мире

МЧС Азербайджана сообщило о 13 погибших при ракетном обстреле Гянджи

09:04 17.10.2020 (обновлено: 09:29 17.10.2020)
 
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БАКУ, 17 окт — РИА Новости. Спасатели извлекли из-под завалов после ракетного обстрела азербайджанского города Гянджи 13 тел погибших, заявили РИА Новости в МЧС Азербайджана.
Ранее в Баку заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингечевира. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла эту информацию.
"Спасатели извлекли из-под завалов тела 13 человек. Ранены 52 человека", — сообщили РИА Новости в МЧС республики.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в отдельных регионах — военное положение.
Местный житель у не разорвавшегося снаряда на улице города Мартуни - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Здесь убивают людей". Кто ждет российских миротворцев в Карабахе
В Москве 9 октября прошли переговоры глав МИД Азербайджана и Армении, которых в столицу пригласил президент России Владимир Путин. После почти десяти часов обсуждений Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать другие детали. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАрменияАзербайджанГянджаВ мире
 
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