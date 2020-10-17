Число погибших при ракетном обстреле Гянджи выросло до 12 человек
03:46 17.10.2020 (обновлено: 05:30 17.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДома, пострадавшие в результате ракетного обстрела города Гянджа
"В результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения, серьезно пострадали многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт. В настоящее время прокуратура на месте происшествия проводит следственные мероприятия по уточнению списка потерпевших. Общественности будет предоставлена дополнительная информация о последней ситуации", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявляла, что с территории Республики Армения или со стороны ВС Армении никакого огня в сторону Азербайджана не открывалось.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе