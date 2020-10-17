В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:53 17.10.2020 (обновлено: 02:17 17.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа
БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что число погибших в результате обстрела города Гянджи выросло до пяти, в их числе два ребенка, ранены 35 человек.
Ранее азербайджанские власти заявили о ракетных обстрелах Гянджи и Мингячевира. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию Баку об ударах с армянской территории по Азербайджану.
"Тридцать пять мирных жителей были ранены и пять мирных жителей погибли в результате ракетных ударов Армении по Гяндже. Среди погибших двое детей. Спасательные работы продолжаются. Террор и военные преступления Армении продолжаются", - написал Гаджиев в Twitter.
UPDATE: 35 civilians have been wounded and 5 civilians killed as a result of Armenia's missile attacks to Ganja. 2 kids are among the dead. Emergency works are still going on. Armenia's terror and WarCrimes continues. pic.twitter.com/2WcLkeqVpB— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020
По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрела Гянджи ранены 34 человека. Также ведомство подтвердило, что погибли пятеро, среди них двое детей. Ведомство заявляет о большом уроне инфраструктуре страны.
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