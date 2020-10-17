Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:33 17.10.2020 (обновлено: 01:39 17.10.2020)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Искореженный автомобиль у жилого дома, разрушенного в результате ракетного обстрела города Гянджа
БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что по предварительным данным, в результате ракетного обстрела ВС Армении города Гянджи погибли два человека, 23 получили серьезные ранения.
"По предварительным данным, в результате ракетного обстрела города Гянджа 23 человека получили серьезные ранения и 2 человека погибли. Это не окончательные цифры. На местах работают аварийные службы. Военные преступления Армении продолжаются", - написал Гаджиев в Twitter.
According to initial information so far 23 individuals have been seriously wounded and 2 persons killed as a result of Armenia's missile attack to Ganja city. These are not final figures. Emergency Services are working on the ground. WarCrimes of Armenia continues. pic.twitter.com/lcg2jyn3VZ— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта