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Инфекционист оценил влияние группы крови на восприимчивость к COVID-19
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Андрей Погорелов критически оценил выводы датских ученых о влиянии группы крови на восприимчивость к COVID-19. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T11:28
2020-10-17T12:27
распространение нового коронавируса
андрей погорелов
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. </strong>Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Андрей Погорелов критически оценил выводы датских ученых о влиянии группы крови на восприимчивость к COVID-19.Он отметил, что в подобных исследованиях важно учитывать фактор распространенности."Если проводить анализ по всем заболеваниям в мире, то больше всего таких людей будет со второй группой крови, поэтому четкой корреляции на данный момент нет", — подчеркнул специалист в комментарии <a href="https://vm.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Вечерней Москве".</a>По словам Погорелова, для COVID-19, как и для других вирусных инфекций, в общей популяции группа крови не имеет принципиального значения. Он пояснил, что группа важна только для донорства компонентов крови.Ранее датские ученые опубликовали исследования, в соответствии с результатами которых наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа).<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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андрей погорелов, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Инфекционист оценил влияние группы крови на восприимчивость к COVID-19

11:28 17.10.2020 (обновлено: 12:27 17.10.2020)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки для анализа на наличие коронавируса
Пробирки для анализа на наличие коронавируса - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Андрей Погорелов критически оценил выводы датских ученых о влиянии группы крови на восприимчивость к COVID-19.
Он отметил, что в подобных исследованиях важно учитывать фактор распространенности.
"Если проводить анализ по всем заболеваниям в мире, то больше всего таких людей будет со второй группой крови, поэтому четкой корреляции на данный момент нет", — подчеркнул специалист в комментарии "Вечерней Москве".
По словам Погорелова, для COVID-19, как и для других вирусных инфекций, в общей популяции группа крови не имеет принципиального значения. Он пояснил, что группа важна только для донорства компонентов крови.
Ранее датские ученые опубликовали исследования, в соответствии с результатами которых наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей ПогореловКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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