https://ria.ru/20201017/gipertonii-1580276648.html
Названа сладость, защищающая от гипертонии
Употребление горького шоколада помогает улучшить работу сердца и мозга, пишет Insider со ссылкой на специалистов. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T15:47
2020-10-17T15:47
2020-10-17T16:28
здоровье - общество
гипертония
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Употребление горького шоколада помогает улучшить работу сердца и мозга, пишет <a href="https://www.insider.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Insider </a>со ссылкой на специалистов.Отмечается, что в этом продукте содержатся флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также снижают кровяное давление.Кроме того, благодаря этим соединениям шоколад повышает уровень "хорошего" холестерина и понижает уровень "плохого". Таким образом, горький шоколад отчасти влияет на снижение рисков возникновения тромбов и инсультов.Медики указывают на то, что употребление этой сладости помогает увеличить приток крови к мозгу и повысить его насыщение кислородом, помогая предотвратить нейродегенеративные заболевания. Также употребление небольшого количества темного шоколада каждый день может оказать благотворное влияние на общую когнитивную деятельность.
https://ria.ru/20201017/infarkt-1580236838.html
7
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, гипертония
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Употребление горького шоколада помогает улучшить работу сердца и мозга, пишет Insider
со ссылкой на специалистов.
Отмечается, что в этом продукте содержатся флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также снижают кровяное давление.
Кроме того, благодаря этим соединениям шоколад повышает уровень "хорошего" холестерина и понижает уровень "плохого". Таким образом, горький шоколад отчасти влияет на снижение рисков возникновения тромбов и инсультов.
Медики указывают на то, что употребление этой сладости помогает увеличить приток крови к мозгу и повысить его насыщение кислородом, помогая предотвратить нейродегенеративные заболевания. Также употребление небольшого количества темного шоколада каждый день может оказать благотворное влияние на общую когнитивную деятельность.