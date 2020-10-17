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https://ria.ru/20201017/gipertonii-1580276648.html
Названа сладость, защищающая от гипертонии
Употребление горького шоколада помогает улучшить работу сердца и мозга, пишет Insider со ссылкой на специалистов. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T15:47
2020-10-17T16:28
здоровье - общество
гипертония
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Употребление горького шоколада помогает улучшить работу сердца и мозга, пишет <a href="https://www.insider.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Insider </a>со ссылкой на специалистов.Отмечается, что в этом продукте содержатся флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также снижают кровяное давление.Кроме того, благодаря этим соединениям шоколад повышает уровень "хорошего" холестерина и понижает уровень "плохого". Таким образом, горький шоколад отчасти влияет на снижение рисков возникновения тромбов и инсультов.Медики указывают на то, что употребление этой сладости помогает увеличить приток крови к мозгу и повысить его насыщение кислородом, помогая предотвратить нейродегенеративные заболевания. Также употребление небольшого количества темного шоколада каждый день может оказать благотворное влияние на общую когнитивную деятельность.
https://ria.ru/20201017/infarkt-1580236838.html
7
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, гипертония

Названа сладость, защищающая от гипертонии

15:47 17.10.2020 (обновлено: 16:28 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Употребление горького шоколада помогает улучшить работу сердца и мозга, пишет Insider со ссылкой на специалистов.
Отмечается, что в этом продукте содержатся флавоноиды, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также снижают кровяное давление.
Кроме того, благодаря этим соединениям шоколад повышает уровень "хорошего" холестерина и понижает уровень "плохого". Таким образом, горький шоколад отчасти влияет на снижение рисков возникновения тромбов и инсультов.
Медики указывают на то, что употребление этой сладости помогает увеличить приток крови к мозгу и повысить его насыщение кислородом, помогая предотвратить нейродегенеративные заболевания. Также употребление небольшого количества темного шоколада каждый день может оказать благотворное влияние на общую когнитивную деятельность.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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Здоровье - ОбществоГипертония
 
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