https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580310396.html

Во Франции зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

Более 32,4 тысячи заразившихся коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, этот показатель является рекордным, сообщает санитарное агентство страны... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T21:19

2020-10-17T21:19

2020-10-17T21:23

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

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в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Более 32,4 тысячи заразившихся <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> выявлены во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки, этот показатель является рекордным, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.До этого наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки составляло 30 тысяч.Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 867 тысяч, скончались 33 392 человека. За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 90 человек.За неделю в больницы поступили 7198 пациентов с СOVD-19, из них 1269 – в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201016/problem-1580212731.html

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весь мир

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, франция, в мире, экономика