https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580310396.html
Во Франции зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
Более 32,4 тысячи заразившихся коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, этот показатель является рекордным, сообщает санитарное агентство страны... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T21:19
2020-10-17T21:19
2020-10-17T21:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
франция
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_5be59162471e6594e14c62645a352312.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Более 32,4 тысячи заразившихся <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> выявлены во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки, этот показатель является рекордным, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.До этого наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки составляло 30 тысяч.Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 867 тысяч, скончались 33 392 человека. За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 90 человек.За неделю в больницы поступили 7198 пациентов с СOVD-19, из них 1269 – в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201016/problem-1580212731.html
2
весь мир
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_108b6d459d1c55fbd845e90692f8bf87.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, франция, в мире, экономика