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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580310396.html
Во Франции зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
Более 32,4 тысячи заразившихся коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, этот показатель является рекордным, сообщает санитарное агентство страны... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T21:19
2020-10-17T21:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
франция
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Более 32,4 тысячи заразившихся <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> выявлены во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за прошедшие сутки, этот показатель является рекордным, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.До этого наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки составляло 30 тысяч.Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 867 тысяч, скончались 33 392 человека. За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 90 человек.За неделю в больницы поступили 7198 пациентов с СOVD-19, из них 1269 – в реанимацию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201016/problem-1580212731.html
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весь мир
франция
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, франция, в мире, экономика

Во Франции зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19

21:19 17.10.2020 (обновлено: 21:23 17.10.2020)
 
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 32,4 тысячи заразившихся коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, этот показатель является рекордным, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.
До этого наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки составляло 30 тысяч.
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Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 867 тысяч, скончались 33 392 человека. За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 90 человек.
За неделю в больницы поступили 7198 пациентов с СOVD-19, из них 1269 – в реанимацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирФранцияВ миреЭкономика
 
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