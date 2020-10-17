https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580303589.html

СМИ узнали, как напавший на учителя получил статус беженца во Франции

Французские власти изначально отказались предоставить статус беженцев семье мужчины, накануне обезглавившего учителя под Парижем, однако впоследствии суд... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T20:12

2020-10-17T20:12

2020-10-17T21:14

убийство учителя во франции

франция

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Французские власти изначально отказались предоставить статус беженцев семье мужчины, накануне обезглавившего учителя под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a>, однако впоследствии суд заставили их изменить решение, пишет журнал<a href="https://www.lepoint.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Point</a>."Судебные власти вынудили государство предоставить статус беженцев этой семье", — сказал изданию высокопоставленный чиновник.По информации <u><a href="https://www.lepoint.fr/">Point</a></u>, семья подозреваемого в 2008 году переехала во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францию</a> из села, расположенного к югу от <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозного</a>. Мальчику тогда было шесть лет. После длительного рассмотрения французские власти отказались удовлетворить ходатайство семьи Анзоровых о статусе беженцев. Однако в 2011 году Национальный суд по вопросам права убежища отменил решение администрации. Если бы не это, семья должна была бы покинуть Францию, отмечается в материале.В результате в марте 2020 года подозреваемый получил вид на жительство."Поскольку он получил государственную защиту в 2011 году, то и вид на жительство был ему выдан автоматически, когда он достиг совершеннолетия", — добавил собеседник журнала.Как стало известно Point, отец подозреваемого работает в сфере безопасности, куда он трудоустроил и своего нападавшего, а также купил ему машину. При этом мужчина не замечал "радикализации" сына.Ранее глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что нападавший родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> в 2002 году и имел чеченское происхождение. По данным следствия, он получил статус беженца. Сотрудники правоохранительных органов нашли у него вид на жительство, выданный 4 марта этого года на имя Абдулака Абуезидовича А. Документ действителен до марта 2030-го. В прокуратуре заметили, что нападавший не был ранее судим.При этом в российском посольстве в Париже уточнили, что подозреваемый официально проживал во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> последние 12 лет. Эту информацию подтвердила и французская сторона.Инцидент произошел во второй половине дня в пятницу около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Преступник обезглавил учителя истории, который, по данным СМИ, недавно проводил уроки свободы слова, где показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелили полицейские. К расследованию подключился антитеррористический отдел прокуратуры, по делу задержали уже десять человек.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом,

https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580277904.html

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580256534.html

https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580302102.html

Николай Баженов Нюансы мусульманского мира... Ислам религия мира(!). Слов нет. Пещерный уровень развития с амбициями на жизнь в цивилизованном обществе. 46

Сфинктор Навального Нормальные люди не бегут из России, а тем более из Чечни. Да еще и для того, чтобы стать беженцем. 39

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франция

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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