https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580283976.html

Убивший учителя под Парижем имел статус беженца во Франции

Убивший учителя истории под Парижем имел статус беженца во Франции, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:48

2020-10-17T16:48

2020-10-17T20:01

убийство учителя во франции

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Убивший учителя истории под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> имел статус беженца во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.По словам прокурора, у нейтрализованного правоохранительными органами был найден вид на жительство, выданный 4 марта этого года, и действующий до марта 2030 года на имя Абдулака Абуезидовича А, родившегося 12 марта 2002 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Рикар отметил, что у совершившего нападение чеченское происхождение."Это российский гражданин чеченского происхождения, получивший статус беженца", - заявил прокурор на пресс-конференции в субботу.Рикар также подчеркнул, что по данным следствия напавший на преподавателя никогда не был осужден.В пятницу вечером преступник обезглавил преподавателя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. На данный момент в рамках расследования задержаны девять человек, в том числе родственники нападавшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/proisshestviya-1580263432.html

https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580277904.html

Von Stirliz Бежал от кровавого режима, чтобы отрезать французскую голову и быть застреленным демократической полицией? 175

Козьма ПРУТКОВ. Одного приютили из Россию, что на Красной площади себя гвоздиками пришпиливал, другого, чтобы он им бошки отрезал? Чудной народ - эти западники. 128

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франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, париж, в мире