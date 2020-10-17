https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580283976.html
Убивший учителя под Парижем имел статус беженца во Франции
Убивший учителя истории под Парижем имел статус беженца во Франции, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:48
2020-10-17T16:48
2020-10-17T20:01
убийство учителя во франции
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580236973_800:755:3096:2047_1400x0_80_0_0_dc83bdd43b2ee7019350ab416d0d57ba.jpg
<strong>ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Убивший учителя истории под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> имел статус беженца во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.По словам прокурора, у нейтрализованного правоохранительными органами был найден вид на жительство, выданный 4 марта этого года, и действующий до марта 2030 года на имя Абдулака Абуезидовича А, родившегося 12 марта 2002 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Рикар отметил, что у совершившего нападение чеченское происхождение."Это российский гражданин чеченского происхождения, получивший статус беженца", - заявил прокурор на пресс-конференции в субботу.Рикар также подчеркнул, что по данным следствия напавший на преподавателя никогда не был осужден.В пятницу вечером преступник обезглавил преподавателя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. На данный момент в рамках расследования задержаны девять человек, в том числе родственники нападавшего.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/proisshestviya-1580263432.html
https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580277904.html
Von Stirliz
Бежал от кровавого режима, чтобы отрезать французскую голову и быть застреленным демократической полицией?
175
Козьма ПРУТКОВ.
Одного приютили из Россию, что на Красной площади себя гвоздиками пришпиливал, другого, чтобы он им бошки отрезал? Чудной народ - эти западники.
128
92
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580236973_226:0:2955:2047_1400x0_80_0_0_b7d22bf1ce0d4053f7612e7e70c74561.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство учителя во франции, франция, париж, в мире