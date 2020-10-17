https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580256534.html
Премьер Франции заявил, что власти ответят на теракт против учителя
Государство со всей твёрдостью ответит на теракт против учителя во Франции, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T12:20
2020-10-17T12:20
2020-10-17T20:04
убийство учителя во франции
жан кастекс
эммануэль макрон
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости.</strong> Государство со всей твёрдостью ответит на теракт против учителя во Франции, заявил премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>."Через одного из своих защитников именно Республика подверглась удару исламистского терроризмом в самое сердце", - написал Кастекс в <a href="https://twitter.com/jeancastex" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>."Солидарное с учителями, государство отреагирует самым решительным образом, чтобы Республика и ее граждане жили свободно! Мы никогда не сдадимся. Никогда", - подчеркнул он.В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.Французские СМИ сообщают, что 5 октября учитель истории проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова, и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.Ряд СМИ утверждают, что предполагаемый нападавший мог родиться в Москве в 2002 году, и указывают на его чеченское происхождение. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что запросили сведения у французской стороны о личности нападавшего.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом.По данным СМИ, в рамках расследования дела на данный момент задержаны девять человек, в числе которых члены семьи нападавшего.
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580240362.html
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580221636.html
Семен Семеныч
"Мы никогда не сдадимся. Никогда". Все на рисование мелками на асфальте! Погасим огни на башнях! Ах да, чуть не забыл - санкции против России нужно бы...
34
Здрасьте Приехали
От чего или кого он сдаваться не хочет? Он же сам всех их запустил в свою страну.
25
15
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство учителя во франции, жан кастекс, эммануэль макрон, франция, в мире
ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости.
Государство со всей твёрдостью ответит на теракт против учителя во Франции, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс
.
"Через одного из своих защитников именно Республика подверглась удару исламистского терроризмом в самое сердце", - написал Кастекс в Twitter
.
"Солидарное с учителями, государство отреагирует самым решительным образом, чтобы Республика и ее граждане жили свободно! Мы никогда не сдадимся. Никогда", - подчеркнул он.
В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
Французские СМИ сообщают, что 5 октября учитель истории проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова, и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Ряд СМИ утверждают, что предполагаемый нападавший мог родиться в Москве в 2002 году, и указывают на его чеченское происхождение. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что запросили сведения у французской стороны о личности нападавшего.
Президент Франции Эммануэль Макрон
назвал произошедшее террористическим актом.
По данным СМИ, в рамках расследования дела на данный момент задержаны девять человек, в числе которых члены семьи нападавшего.