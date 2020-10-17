https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580256534.html

Премьер Франции заявил, что власти ответят на теракт против учителя

Государство со всей твёрдостью ответит на теракт против учителя во Франции, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T12:20

2020-10-17T12:20

2020-10-17T20:04

убийство учителя во франции

жан кастекс

эммануэль макрон

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости.</strong> Государство со всей твёрдостью ответит на теракт против учителя во Франции, заявил премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>."Через одного из своих защитников именно Республика подверглась удару исламистского терроризмом в самое сердце", - написал Кастекс в <a href="https://twitter.com/jeancastex" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>."Солидарное с учителями, государство отреагирует самым решительным образом, чтобы Республика и ее граждане жили свободно! Мы никогда не сдадимся. Никогда", - подчеркнул он.В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.Французские СМИ сообщают, что 5 октября учитель истории проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова, и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.Ряд СМИ утверждают, что предполагаемый нападавший мог родиться в Москве в 2002 году, и указывают на его чеченское происхождение. Официального подтверждения этой информации нет. В посольстве РФ в Париже сообщили РИА Новости, что запросили сведения у французской стороны о личности нападавшего.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом.По данным СМИ, в рамках расследования дела на данный момент задержаны девять человек, в числе которых члены семьи нападавшего.

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580240362.html

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580221636.html

Семен Семеныч "Мы никогда не сдадимся. Никогда". Все на рисование мелками на асфальте! Погасим огни на башнях! Ах да, чуть не забыл - санкции против России нужно бы... 34

Здрасьте Приехали От чего или кого он сдаваться не хочет? Он же сам всех их запустил в свою страну. 25

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, жан кастекс, эммануэль макрон, франция, в мире