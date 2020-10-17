Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580225244.html
По делу об убийстве учителя во Франции задержали четырех человек
Четыре человека задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T01:45
2020-10-17T09:16
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580236967_0:122:3208:1927_1400x0_80_0_0_f8db17aaeabd2d85528ff182785ead56.jpg
<strong>ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости.</strong> Четыре человека задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank">Франс Пресс</a>.Один из задержанных - несовершеннолетний. Все фигуранты дела были близкими знакомыми преступника, убившего учителя.В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Полицейские застрелили подозреваемого в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет, российское посольство запросило данные о личности подозреваемого.Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее терактом.
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580221995.html
Все дикари: и те, кто отрезает головы, и те, кто рисует такие карикатуры, и те, кто по этим карикатурам рассказывает о свободе слова.
111
Извращенное понятие свободы слова. На африканоевропейцев, гомо сапиенсов, трансов, карикатуры нельзя рисовать, а на пророка можно. Честь и достоинства пророков тоже важны.
102
23
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580236967_239:0:2970:2048_1400x0_80_0_0_a04608e2ba781d798f071ae9f7e68c59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, париж, в мире

По делу об убийстве учителя во Франции задержали четырех человек

01:45 17.10.2020 (обновлено: 09:16 17.10.2020)
 
© REUTERS / Charles PlatiauНа месте нападения на учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте нападения на учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости. Четыре человека задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции, сообщает агентство Франс Пресс.
Один из задержанных - несовершеннолетний. Все фигуранты дела были близкими знакомыми преступника, убившего учителя.
В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Полицейские застрелили подозреваемого в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет, российское посольство запросило данные о личности подозреваемого.
Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее терактом.
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
00:43
Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
 
Обсудить23
ФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37В ходе расследования убийства учителя во Франции задержали девять человек
09:35В Бишкеке сняли все блокпосты
09:29Роскачество выявило поддельные творожные сырки
09:28Алиев заявил о взятии Азербайджаном под контроль города Физули в Карабахе
09:23Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:21Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением
09:19Глава МИД Австрии заразился коронавирусом
09:09Застрявший в Шереметьево журналист Радио Франс вернется в Ереван
09:06В Москве более 2000 человек выздоровели после COVID-19
09:05Назван неожиданный симптом приближающегося инфаркта
09:05Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
09:04МЧС Азербайджана сообщило о 13 погибших при ракетном обстреле Гянджи
08:44Алиев выступит с обращением к народу
08:42Около 53% бразильцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19
08:30В Баку заявили о продвижении азербайджанской армии в Карабахе
08:17Эксперты назвали самый опасный для россиян источник киберугроз
07:52В Баку заявили об обстреле Арменией населенных пунктов в Карабахе
07:50В Карабахе заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши
07:43В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту
07:33В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Лента новостейМолния