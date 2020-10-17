https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580225244.html

По делу об убийстве учителя во Франции задержали четырех человек

Четыре человека задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во Франции, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T01:45

2020-10-17T01:45

2020-10-17T09:16

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 17 окт - РИА Новости.</strong> Четыре человека задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/" target="_blank">Франс Пресс</a>.Один из задержанных - несовершеннолетний. Все фигуранты дела были близкими знакомыми преступника, убившего учителя.В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Полицейские застрелили подозреваемого в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет, российское посольство запросило данные о личности подозреваемого.Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее терактом.

https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580221995.html

Александр Все дикари: и те, кто отрезает головы, и те, кто рисует такие карикатуры, и те, кто по этим карикатурам рассказывает о свободе слова. 111

Лысый Кучерявый Извращенное понятие свободы слова. На африканоевропейцев, гомо сапиенсов, трансов, карикатуры нельзя рисовать, а на пророка можно. Честь и достоинства пророков тоже важны. 102

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франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, в мире