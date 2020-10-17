https://ria.ru/20201017/fotograf-1579981089.html

Фотограф создал подборку снимков питомцев с их хозяевами

Британский фотограф Джеррард Гетингс смешит пользователей, публикуя в инстаграме снимки, на которых он сравнивает кошек и собак с их хозяевами, сообщает... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T03:20

2020-10-17T03:20

2020-10-17T03:20

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Британский фотограф Джеррард Гетингс смешит пользователей, публикуя в инстаграме снимки, на которых он сравнивает кошек и собак с их хозяевами, <a href="https://www.insider.com/funny-photos-cats-owners-identical-2020-10" target="_blank">сообщает</a> Insider. По информации издания, Гетингс начал фотографировать домашних и животных в 2008 году после того, как принес домой своего щенка и дал ему кличку Бакстер. Сейчас он мастерски улавливает черты во внешности у хозяев и их питомцев. Благодаря этому фотограф собирает тысячи лайков и десятки положительных комментариев в соцсетях ."Восхищаюсь вашей работой. Удивительно, как вы сочетаете лица и выражения у людей и животных", — написала car_in_cell; "Это очень смешно", — заявила zoeingramhome; "Эти снимки сделали мой день", — прокомментировал lovetolearnto.

https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, фотография