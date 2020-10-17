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https://ria.ru/20201017/fotograf-1579981089.html
Фотограф создал подборку снимков питомцев с их хозяевами
Британский фотограф Джеррард Гетингс смешит пользователей, публикуя в инстаграме снимки, на которых он сравнивает кошек и собак с их хозяевами, сообщает... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T03:20
2020-10-17T03:20
культура
стиль жизни
новости культуры
фотография
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Британский фотограф Джеррард Гетингс смешит пользователей, публикуя в инстаграме снимки, на которых он сравнивает кошек и собак с их хозяевами, <a href="https://www.insider.com/funny-photos-cats-owners-identical-2020-10" target="_blank">сообщает</a> Insider. По информации издания, Гетингс начал фотографировать домашних и животных в 2008 году после того, как принес домой своего щенка и дал ему кличку Бакстер. Сейчас он мастерски улавливает черты во внешности у хозяев и их питомцев. Благодаря этому фотограф собирает тысячи лайков и десятки положительных комментариев в соцсетях ."Восхищаюсь вашей работой. Удивительно, как вы сочетаете лица и выражения у людей и животных", — написала car_in_cell; "Это очень смешно", — заявила zoeingramhome; "Эти снимки сделали мой день", — прокомментировал lovetolearnto.
https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html
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РИА Новости
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стиль жизни, новости культуры, фотография

Фотограф создал подборку снимков питомцев с их хозяевами

03:20 17.10.2020
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaФотограф
Фотограф - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Британский фотограф Джеррард Гетингс смешит пользователей, публикуя в инстаграме снимки, на которых он сравнивает кошек и собак с их хозяевами, сообщает Insider.
"Мои персонажи — сложные и характерные существа. Иногда они пафосные, а иногда смешные и непредсказуемые. Я хочу, чтобы они выглядели эпично", — приводит слова фотографа Insider.
По информации издания, Гетингс начал фотографировать домашних и животных в 2008 году после того, как принес домой своего щенка и дал ему кличку Бакстер.
Сейчас он мастерски улавливает черты во внешности у хозяев и их питомцев. Благодаря этому фотограф собирает тысячи лайков и десятки положительных комментариев в соцсетях .
"Восхищаюсь вашей работой. Удивительно, как вы сочетаете лица и выражения у людей и животных", — написала car_in_cell; "Это очень смешно", — заявила zoeingramhome; "Эти снимки сделали мой день", — прокомментировал lovetolearnto.
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