https://ria.ru/20201017/fotograf-1579981089.html
Фотограф создал подборку снимков питомцев с их хозяевами
Британский фотограф Джеррард Гетингс смешит пользователей, публикуя в инстаграме снимки, на которых он сравнивает кошек и собак с их хозяевами, сообщает... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T03:20
2020-10-17T03:20
2020-10-17T03:20
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Британский фотограф Джеррард Гетингс смешит пользователей, публикуя в инстаграме снимки, на которых он сравнивает кошек и собак с их хозяевами, <a href="https://www.insider.com/funny-photos-cats-owners-identical-2020-10" target="_blank">сообщает</a> Insider. По информации издания, Гетингс начал фотографировать домашних и животных в 2008 году после того, как принес домой своего щенка и дал ему кличку Бакстер. Сейчас он мастерски улавливает черты во внешности у хозяев и их питомцев. Благодаря этому фотограф собирает тысячи лайков и десятки положительных комментариев в соцсетях ."Восхищаюсь вашей работой. Удивительно, как вы сочетаете лица и выражения у людей и животных", — написала car_in_cell; "Это очень смешно", — заявила zoeingramhome; "Эти снимки сделали мой день", — прокомментировал lovetolearnto.
https://ria.ru/20201014/galkin-1579638899.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, фотография