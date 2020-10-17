https://ria.ru/20201017/faktor-1580280470.html
Назван фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от COVID-19
Последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск летального исхода. К такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:15
2020-10-17T16:15
2020-10-17T20:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
наука
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Последовательное заболевание гриппом и <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в шесть раз увеличивает риск летального исхода. К такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета, исследование которых опубликовано на <a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.13.334532v1" target="_blank" rel="nofollow noopener">bioRxiv</a>.Специалисты провели эксперимент на мышах, заразив одну группу коронавирусом, а вторую последовательно гриппом и коронавирусом.В результате у коинфицированных мышей течение заболевания было более тяжелым, чем у грызунов из первой группы.Кроме того, во второй группе мышей смертность от заболевания в шесть раз превышала аналогичный показатель в первой группе.По словам ученых, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на организм.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200808/1575529037.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
Alex Krutikof
Да сколько можно уже! От ожирения смертность увеличивается в 9раз,от гриппа в 6раз,от простой простуды в 5 раз! Когда людей лечить начнут,а не статистику выдавать!
34
Ak Ak
Вы с луны вещаете что ли?Ковид есть,и он реален.Говорю это по личному опыту.Другое дело,что многие пользуются этим горем для людей в целях личной наживы и берут грех на душу.
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26
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, наука