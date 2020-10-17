https://ria.ru/20201017/faktor-1580280470.html

Назван фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от COVID-19

Последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск летального исхода. К такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета,... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:15

2020-10-17T16:15

2020-10-17T20:52

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579832391_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dac346ecee7e788e586875daf55396b4.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Последовательное заболевание гриппом и <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в шесть раз увеличивает риск летального исхода. К такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета, исследование которых опубликовано на <a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.13.334532v1" target="_blank" rel="nofollow noopener">bioRxiv</a>.Специалисты провели эксперимент на мышах, заразив одну группу коронавирусом, а вторую последовательно гриппом и коронавирусом.В результате у коинфицированных мышей течение заболевания было более тяжелым, чем у грызунов из первой группы.Кроме того, во второй группе мышей смертность от заболевания в шесть раз превышала аналогичный показатель в первой группе.По словам ученых, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на организм.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200808/1575529037.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

Alex Krutikof Да сколько можно уже! От ожирения смертность увеличивается в 9раз,от гриппа в 6раз,от простой простуды в 5 раз! Когда людей лечить начнут,а не статистику выдавать! 34

Ak Ak Вы с луны вещаете что ли?Ковид есть,и он реален.Говорю это по личному опыту.Другое дело,что многие пользуются этим горем для людей в целях личной наживы и берут грех на душу. 29

26

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, наука