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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/faktor-1580280470.html
Назван фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от COVID-19
Последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск летального исхода. К такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:15
2020-10-17T20:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
наука
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Последовательное заболевание гриппом и <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в шесть раз увеличивает риск летального исхода. К такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета, исследование которых опубликовано на <a href="https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.13.334532v1" target="_blank" rel="nofollow noopener">bioRxiv</a>.Специалисты провели эксперимент на мышах, заразив одну группу коронавирусом, а вторую последовательно гриппом и коронавирусом.В результате у коинфицированных мышей течение заболевания было более тяжелым, чем у грызунов из первой группы.Кроме того, во второй группе мышей смертность от заболевания в шесть раз превышала аналогичный показатель в первой группе.По словам ученых, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на организм.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200808/1575529037.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
Да сколько можно уже! От ожирения смертность увеличивается в 9раз,от гриппа в 6раз,от простой простуды в 5 раз! Когда людей лечить начнут,а не статистику выдавать!
34
Вы с луны вещаете что ли?Ковид есть,и он реален.Говорю это по личному опыту.Другое дело,что многие пользуются этим горем для людей в целях личной наживы и берут грех на душу.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, наука

Назван фактор, в шесть раз повышающий риск смерти от COVID-19

16:15 17.10.2020 (обновлено: 20:52 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Последовательное заболевание гриппом и COVID-19 в шесть раз увеличивает риск летального исхода. К такому выводу пришли ученые из Ливерпульского университета, исследование которых опубликовано на bioRxiv.
Специалисты провели эксперимент на мышах, заразив одну группу коронавирусом, а вторую последовательно гриппом и коронавирусом.
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В результате у коинфицированных мышей течение заболевания было более тяжелым, чем у грызунов из первой группы.

"Даже при условии, что зараженным гриппом мышам вводился коронавирус с уменьшенной репликацией, у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей", — отметил один из авторов исследования Джеймс Стюарт.

Кроме того, во второй группе мышей смертность от заболевания в шесть раз превышала аналогичный показатель в первой группе.
По словам ученых, одновременная циркуляция в организме нескольких патогенов приводит к их конкуренции, которая, в свою очередь, усиливает негативное влияние на организм.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Наука
 
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