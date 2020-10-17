https://ria.ru/20201017/dorogi-1580269919.html

Московские дороги и тротуары помыли с шампунем

Коммунальные службы Москвы в рамках подготовки к зиме в субботу провели масштабную мойку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T14:31

2020-10-17T14:31

2020-10-17T14:33

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Коммунальные службы <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в рамках подготовки к зиме в субботу провели масштабную мойку дорог и тротуаров со специальным шампунем, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. В этом сезоне в Москве это уже четвертая мойка дорог с шампунем, и видимо, последняя, так как синоптики прогнозируют похолодание", - отметил Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что в рамках мероприятия специальным средством тщательно промыли все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. После этого была проведена обычная мойка водой.В недоступных для техники местах промывку выполнили вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

https://ria.ru/20201014/podsvetka-1579753949.html

https://realty.ria.ru/20201016/prudy-1579931063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество