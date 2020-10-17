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https://ria.ru/20201017/dopros-1580229058.html
Посольство РФ потребовало от США объяснений после допроса журналиста RT
Российский журналист телеканала RT Константин Рожков подвергся многочасовому допросу в США, посольство России в Вашингтоне расценивает это как грубую попытку... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T03:30
2020-10-17T07:35
россия
телеканал rt
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости.</strong> Российский журналист <u><a href="https://ria.ru/organization_telekanal_RT">телеканала RT</a></u> Константин Рожков подвергся многочасовому допросу в США, посольство России в Вашингтоне расценивает это как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы.Инцидент произошел 15 октября в аэропорту Нью-Йорка, куда журналист прибыл с целью снять документальный фильм о Соединенных Штатах накануне президентских выборов.По данным посольства, "недовольство представителей госбезопасности вызвало намерение Рожкова освещать актуальные события в стране и в целом – его работа на внесенный в список иностранных агентов минюста США канал RT".Как отметили дипломаты, допрос "явно вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности". В посольстве назвали случившееся "грубой попыткой американских властей оказать давление на представителя прессы, дающей возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды", и пообещали потребовать от госдепа "соответствующих объяснений".В четверг главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что корреспондента телеканала в аэропорту Нью-Йорка допрашивали сотрудники спецслужб. Она оставила ссылку на канал Рожкова, где тот в подробностях описал встречу. В частности он сообщил, что допрос длился более трех часов, в ходе которого агенты забрали его документы и технику, попросили разблокировать iPhone, чтобы посмотреть фото и переписку, также задавали вопросы о нем, о работе, о том, с кем из американцев он входил в контакт до поездки, с кем будет встречаться в США.В посольстве в Вашингтоне также напомнили, что госдепартамент США до сих пор не предоставил ответ по существу на ноты с требованиями расследовать факты полицейского произвола в отношении российских журналистов.В середине июля американские полицейские напали на российских журналистов, освещавших протесты в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a>. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Пострадавшие журналисты носили бейджи с надписью "Пресса". После этого корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в <a href="http://ria.ru/location_Minneapolis/" target="_blank" data-auto="true">Миннеаполисе</a>, также подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился работником прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.Признание RT и Sputnik иноагентами в СШАМинистерство юстиции США внесло RT America и компании-партеров Sputnik USA в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.Главный редактор МИА "Россия сегодня", агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".Президент России Владимир Путин, комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства и радио Sputnik, сказал, что от заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США. В качестве ответной меры в ноябре 2017 года глава государства подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. По этому документу, иноагентами в России могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/pompeo-1580165666.html
https://ria.ru/20200423/1570481912.html
https://ria.ru/20200922/tramp-1577590566.html
сразу видно очень Свободная страна 😄😄😄
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По хорошему нужно сворачивать любую деятельность в США. Там, как и в руководстве ЕС сорвало крышу...
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россия
сша
РИА Новости
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Новости
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россия, телеканал rt, сша, в мире

Посольство РФ потребовало от США объяснений после допроса журналиста RT

03:30 17.10.2020 (обновлено: 07:35 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. Российский журналист телеканала RT Константин Рожков подвергся многочасовому допросу в США, посольство России в Вашингтоне расценивает это как грубую попытку американских властей оказать давление на представителя прессы.
Инцидент произошел 15 октября в аэропорту Нью-Йорка, куда журналист прибыл с целью снять документальный фильм о Соединенных Штатах накануне президентских выборов.
По данным посольства, "недовольство представителей госбезопасности вызвало намерение Рожкова освещать актуальные события в стране и в целом – его работа на внесенный в список иностранных агентов минюста США канал RT".

"От работника прессы потребовали открыть доступ ко всем имеющимся электронным носителям, после этого – дать объяснения выложенной в открытом доступе информации (в т.ч. о сделанной россиянином прививке "Спутник V"), а также переписки, связанной с журналистской деятельностью", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Как отметили дипломаты, допрос "явно вышел за рамки обычных процедур, связанных с обеспечением общественной безопасности". В посольстве назвали случившееся "грубой попыткой американских властей оказать давление на представителя прессы, дающей возможность аудитории увидеть альтернативные господствующим в США взгляды", и пообещали потребовать от госдепа "соответствующих объяснений".
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В четверг главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что корреспондента телеканала в аэропорту Нью-Йорка допрашивали сотрудники спецслужб. Она оставила ссылку на канал Рожкова, где тот в подробностях описал встречу. В частности он сообщил, что допрос длился более трех часов, в ходе которого агенты забрали его документы и технику, попросили разблокировать iPhone, чтобы посмотреть фото и переписку, также задавали вопросы о нем, о работе, о том, с кем из американцев он входил в контакт до поездки, с кем будет встречаться в США.
В посольстве в Вашингтоне также напомнили, что госдепартамент США до сих пор не предоставил ответ по существу на ноты с требованиями расследовать факты полицейского произвола в отношении российских журналистов.
В середине июля американские полицейские напали на российских журналистов, освещавших протесты в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Пострадавшие журналисты носили бейджи с надписью "Пресса".
После этого корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, также подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился работником прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
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Признание RT и Sputnik иноагентами в США

Министерство юстиции США внесло RT America и компании-партеров Sputnik USA в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.
Главный редактор МИА "Россия сегодня", агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".
Президент России Владимир Путин, комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства и радио Sputnik, сказал, что от заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США. В качестве ответной меры в ноябре 2017 года глава государства подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. По этому документу, иноагентами в России могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.
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