https://ria.ru/20201017/dogovory-1580312209.html
Конституционный суд не будет проверять действующие международные договоры
Конституционный суд не будет инициировать проверку и выносить постановления в отношении международных договоров и признавать их противоречащими конституции РФ,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T21:38
2020-10-17T21:38
2020-10-17T21:38
россия
законодательство
конституционный суд рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103737/72/1037377277_0:116:3068:1842_1400x0_80_0_0_e51592115dfd90e126f55569f920151f.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Konstitucionnyjj_sud_RF" target="_blank">Конституционный суд</a> не будет инициировать проверку и выносить постановления в отношении международных договоров и признавать их противоречащими конституции РФ, если они уже были приняты до вступления закона о КС в силу, следует из подготовленной ко второму чтению редакции президентского законопроекта о КС.Первым чтением законопроекта о Конституционном суде были одобрены положения, согласно которым признанные не соответствующими Конституции РФ и не вступившие в силу международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. Верховный суд РФ в свою очередь не позднее трех месяцев после опубликования соответствующего постановления КС должен дать разъяснения по вопросам судебной практики.Ко второму чтению в текст законопроекта внесена поправка, согласно которой вышеперечисленные положения не будут иметь обратную силу и распространяться на договоры, которые ранее уже были признанными соответствующими конституции.Согласно одобренной ко второму чтению поправке, эти положения "применяются к постановлениям Конституционного суда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, принятым после дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона".Поправки в закон "О Конституционном суде", в том числе и положение о международных договорах, в целом вступят в силу со дня официального опубликования. Ряд иных норм имеют отложенный срок вступления в силу.
https://ria.ru/20201017/naznachenie-1580305018.html
https://ria.ru/20201017/sudi-1580297631.html
Егор Панкратов
Завиляли. Испугались реакции Запада. Полумеры это стиль гаранта. Надо всё пересматривать.
19
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/103737/72/1037377277_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4250b89aa17e5b8a4043fe598305824f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, законодательство, конституционный суд рф, политика