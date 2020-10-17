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https://ria.ru/20201017/dogovory-1580312209.html
Конституционный суд не будет проверять действующие международные договоры
Конституционный суд не будет инициировать проверку и выносить постановления в отношении международных договоров и признавать их противоречащими конституции РФ,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T21:38
2020-10-17T21:38
россия
законодательство
конституционный суд рф
политика
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Konstitucionnyjj_sud_RF" target="_blank">Конституционный суд</a> не будет инициировать проверку и выносить постановления в отношении международных договоров и признавать их противоречащими конституции РФ, если они уже были приняты до вступления закона о КС в силу, следует из подготовленной ко второму чтению редакции президентского законопроекта о КС.Первым чтением законопроекта о Конституционном суде были одобрены положения, согласно которым признанные не соответствующими Конституции РФ и не вступившие в силу международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. Верховный суд РФ в свою очередь не позднее трех месяцев после опубликования соответствующего постановления КС должен дать разъяснения по вопросам судебной практики.Ко второму чтению в текст законопроекта внесена поправка, согласно которой вышеперечисленные положения не будут иметь обратную силу и распространяться на договоры, которые ранее уже были признанными соответствующими конституции.Согласно одобренной ко второму чтению поправке, эти положения "применяются к постановлениям Конституционного суда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, принятым после дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона".Поправки в закон "О Конституционном суде", в том числе и положение о международных договорах, в целом вступят в силу со дня официального опубликования. Ряд иных норм имеют отложенный срок вступления в силу.
https://ria.ru/20201017/naznachenie-1580305018.html
https://ria.ru/20201017/sudi-1580297631.html
Завиляли. Испугались реакции Запада. Полумеры это стиль гаранта. Надо всё пересматривать.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, законодательство, конституционный суд рф, политика

Конституционный суд не будет проверять действующие международные договоры

21:38 17.10.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонституционный суд РФ. Архивное фото
Конституционный суд РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Конституционный суд не будет инициировать проверку и выносить постановления в отношении международных договоров и признавать их противоречащими конституции РФ, если они уже были приняты до вступления закона о КС в силу, следует из подготовленной ко второму чтению редакции президентского законопроекта о КС.
Первым чтением законопроекта о Конституционном суде были одобрены положения, согласно которым признанные не соответствующими Конституции РФ и не вступившие в силу международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. Верховный суд РФ в свою очередь не позднее трех месяцев после опубликования соответствующего постановления КС должен дать разъяснения по вопросам судебной практики.
Вход в здание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 20:32
В Госдуме поддержали поправку о назначении главы Конституционного суда
Ко второму чтению в текст законопроекта внесена поправка, согласно которой вышеперечисленные положения не будут иметь обратную силу и распространяться на договоры, которые ранее уже были признанными соответствующими конституции.
Согласно одобренной ко второму чтению поправке, эти положения "применяются к постановлениям Конституционного суда Российской Федерации, принятым после дня вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона".
Поправки в закон "О Конституционном суде", в том числе и положение о международных договорах, в целом вступят в силу со дня официального опубликования. Ряд иных норм имеют отложенный срок вступления в силу.
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 19:25
Судьям Конституционного суда запретят публично критиковать его решения
 
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