https://ria.ru/20201017/dinamo-1580238171.html

Заммэра Москвы рассказал, как изменилась территория у стадиона "Динамо"

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал в субботу журналистам о благоустройстве территории возле Центрального стадиона "Динамо" на севере столицы. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T09:19

2020-10-17T09:19

2020-10-17T09:19

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a> рассказал в субботу журналистам о благоустройстве территории возле Центрального стадиона "Динамо" на севере столицы."Возле спортивного комплекса проведено благоустройство территории общей площадью 18 тысяч квадратных метров. Выполнена замена асфальтобетонного покрытия, установлены пешеходные ограждения, нанесена новая дорожная разметка", - рассказал Бирюков.Заммэра утверждает, что благодаря проведенным работам пеший маршрут от метро "Петровский парк" до стадиона стал удобнее и безопаснее.По его словам, изменилось освещение территории - оно стало ярче и теперь потребляет меньше энергии. Для этого специалисты заменили 24 фонаря на энергосберегающие и дополнительно установили 23 опоры освещения. "Впервые в городской среде применены опоры двойного назначения, использующиеся одновременно и для освещения, и для размещения светофоров. Это позволило сократить общее число опорных конструкций и улучшить визуальный облик пространства", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в районе благоустройства изменилась схема организации дорожного движения: закрыт сквозной проезд через Театральную аллею. Попасть с Ленинградского проспекта на Петровско-Разумовскую аллею теперь можно через Милицейский переулок.

https://ria.ru/20201015/teplovizor-1579938130.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва