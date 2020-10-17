https://ria.ru/20201017/deti-1580279868.html

Врачи рассказали о состоянии детей после падения из окна в Саратове

Обе маленькие девочки, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни,... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:10

2020-10-17T16:10

2020-10-17T20:52

валерий радаев

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Обе маленькие девочки, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем в субботу выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы, дети - в стабильно тяжелом состоянии. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил в отношении матери девочек уголовное дело. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже."Девочки в крайне тяжелом состоянии, мать - в средней степени тяжести. Все находятся в больницах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи делают все возможное", - сказала собеседница агентства.По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента, на место выехал заместитель прокурора региона. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим, а также подробно разобраться в причинах трагедии.

https://ria.ru/20201012/vnuk-1579379548.html

AII me Это из тех телок что не могут жить без муж.штанов в доме,и рожают благодаря мат капиталу а не ради детей 19

Good Morning Хотела наверн наказать бывшего 12

3

саратов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома. 2020-10-17T16:10 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий радаев, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия