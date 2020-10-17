Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201017/deti-1580279868.html
Врачи рассказали о состоянии детей после падения из окна в Саратове
Обе маленькие девочки, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:10
2020-10-17T20:52
валерий радаев
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_b632fac187dc8643084b44780d5c1870.jpg
<strong>САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Обе маленькие девочки, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем в субботу выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы, дети - в стабильно тяжелом состоянии. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил в отношении матери девочек уголовное дело. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже."Девочки в крайне тяжелом состоянии, мать - в средней степени тяжести. Все находятся в больницах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи делают все возможное", - сказала собеседница агентства.По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента, на место выехал заместитель прокурора региона. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим, а также подробно разобраться в причинах трагедии.
https://ria.ru/20201012/vnuk-1579379548.html
Это из тех телок что не могут жить без муж.штанов в доме,и рожают благодаря мат капиталу а не ради детей
19
Хотела наверн наказать бывшего
12
3
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий
Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома.
2020-10-17T16:10
true
PT0M52S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_e3f4f98f3f437ec17010eabf5bf29573.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий радаев, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

Врачи рассказали о состоянии детей после падения из окна в Саратове

16:10 17.10.2020 (обновлено: 20:52 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на улице Москвы
Машина скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Обе маленькие девочки, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем в субботу выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы, дети - в стабильно тяжелом состоянии. СК возбудил в отношении матери девочек уголовное дело. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 11:50
В Сургуте завели дело на мужчину, угрожавшего выкинуть внука из окна
"Девочки в крайне тяжелом состоянии, мать - в средней степени тяжести. Все находятся в больницах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, врачи делают все возможное", - сказала собеседница агентства.
По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента, на место выехал заместитель прокурора региона. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор Валерий Радаев поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим, а также подробно разобраться в причинах трагедии.
 
Обсудить3
Валерий РадаевСледственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния