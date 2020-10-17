Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201017/davlenie-1580262591.html
Синоптики спрогнозировали "барическое дно" в Москве
Синоптики ожидают в столице резкого падения атмосферного давления. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:16
2020-10-17T14:06
евгений тишковец
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155322/96/1553229627_0:265:3170:2048_1400x0_80_0_0_f1d3ea953cf90454b0371cfece3b2289.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Синоптики ожидают в столице резкого падения атмосферного давления."Ожидается резкое падение атмосферного давления на самое барическое дно — с 751 до 733 миллиметров ртутного столба", — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/">Евгений Тишковец</a>.По его словам, это скажется на самочувствии метеозависимых людей.В воскресенье в Москве и области выпадет треть месячной нормы осадков. Регион атакует мощный балканский циклон. Ночью в Москве будет плюс два-четыре градуса, а днем воздух прогреется до плюс пяти-семи градусов. В Подмосковье температура будет колебаться в диапазоне от нуля до девяти градусов."Кроме того, во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, из-за чего возможно падение различных конструкций", — добавил Тишковец.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html
Ну всё. Всей же РФ интересно в какое Дно там падает Москва. Обязательно эта новость должна быть в главных
14
10
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155322/96/1553229627_308:0:3039:2048_1400x0_80_0_0_a1f8f7e0a3f363fcf7fe63da1f0208f0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, москва, общество

Синоптики спрогнозировали "барическое дно" в Москве

13:16 17.10.2020 (обновлено: 14:06 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр ВильфПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Синоптики ожидают в столице резкого падения атмосферного давления.
"Ожидается резкое падение атмосферного давления на самое барическое дно — с 751 до 733 миллиметров ртутного столба", — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, это скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В воскресенье в Москве и области выпадет треть месячной нормы осадков. Регион атакует мощный балканский циклон.

"Осадки ожидаются в основном в виде ливневых дождей, но в конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег, который пройдет преимущественно по северу Подмосковья — по дуге Сергиев Посад, Клин, Дубна, Талдом, Дмитров", — отметил метеоролог.

Ночью в Москве будет плюс два-четыре градуса, а днем воздух прогреется до плюс пяти-семи градусов. В Подмосковье температура будет колебаться в диапазоне от нуля до девяти градусов.
"Кроме того, во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, из-за чего возможно падение различных конструкций", — добавил Тишковец.
Лист клена на скамейке в Летнем саду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 08:30
Норма колеблется. Ждать ли россиянам сюрпризов от погоды к концу осени?
 
Обсудить10
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния