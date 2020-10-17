https://ria.ru/20201017/davlenie-1580262591.html

Синоптики спрогнозировали "барическое дно" в Москве

Синоптики ожидают в столице резкого падения атмосферного давления. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T13:16

2020-10-17T13:16

2020-10-17T14:06

евгений тишковец

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Синоптики ожидают в столице резкого падения атмосферного давления."Ожидается резкое падение атмосферного давления на самое барическое дно — с 751 до 733 миллиметров ртутного столба", — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/">Евгений Тишковец</a>.По его словам, это скажется на самочувствии метеозависимых людей.В воскресенье в Москве и области выпадет треть месячной нормы осадков. Регион атакует мощный балканский циклон. Ночью в Москве будет плюс два-четыре градуса, а днем воздух прогреется до плюс пяти-семи градусов. В Подмосковье температура будет колебаться в диапазоне от нуля до девяти градусов."Кроме того, во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, из-за чего возможно падение различных конструкций", — добавил Тишковец.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html

Серега Медведев Ну всё. Всей же РФ интересно в какое Дно там падает Москва. Обязательно эта новость должна быть в главных 14

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество