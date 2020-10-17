https://ria.ru/20201017/davlenie-1580262591.html
Синоптики спрогнозировали "барическое дно" в Москве
Синоптики ожидают в столице резкого падения атмосферного давления. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:16
2020-10-17T13:16
2020-10-17T14:06
евгений тишковец
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Синоптики ожидают в столице резкого падения атмосферного давления."Ожидается резкое падение атмосферного давления на самое барическое дно — с 751 до 733 миллиметров ртутного столба", — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/">Евгений Тишковец</a>.По его словам, это скажется на самочувствии метеозависимых людей.В воскресенье в Москве и области выпадет треть месячной нормы осадков. Регион атакует мощный балканский циклон. Ночью в Москве будет плюс два-четыре градуса, а днем воздух прогреется до плюс пяти-семи градусов. В Подмосковье температура будет колебаться в диапазоне от нуля до девяти градусов."Кроме того, во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, из-за чего возможно падение различных конструкций", — добавил Тишковец.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html
Серега Медведев
Ну всё. Всей же РФ интересно в какое Дно там падает Москва. Обязательно эта новость должна быть в главных
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Синоптики ожидают в столице резкого падения атмосферного давления.
"Ожидается резкое падение атмосферного давления на самое барическое дно — с 751 до 733 миллиметров ртутного столба", — сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
По его словам, это скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В воскресенье в Москве и области выпадет треть месячной нормы осадков. Регион атакует мощный балканский циклон.
"Осадки ожидаются в основном в виде ливневых дождей, но в конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег, который пройдет преимущественно по северу Подмосковья — по дуге Сергиев Посад, Клин, Дубна, Талдом, Дмитров", — отметил метеоролог.
Ночью в Москве будет плюс два-четыре градуса, а днем воздух прогреется до плюс пяти-семи градусов. В Подмосковье температура будет колебаться в диапазоне от нуля до девяти градусов.
"Кроме того, во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, из-за чего возможно падение различных конструкций", — добавил Тишковец.