https://ria.ru/20201017/computer-1580226695.html

Эксперт рассказал, почему тормозит новый мощный компьютер

Причин возникновения проблем с новым компьютером может быть несколько. Для начала стоит исключить банальный обман со стороны производителя. Если пользователь... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T02:17

2020-10-17T02:17

2020-10-17T07:08

технологии

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. </strong>Причин возникновения проблем с новым компьютером может быть несколько. Для начала стоит исключить банальный обман со стороны производителя. Если пользователь плохо разбирается в технике, недобросовестные продавцы могут подсунуть ему компьютер с более старыми деталями, чем приобретал покупатель, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201017/832176396.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> партнёр и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов. Иногда вирусы создают не для того, чтобы похитить персональные данные или деньги, а для других целей. Например, использования мощности – владелец и не будет подозревать, сколько скрытых процессов запущено у него на компьютере и для чего они используются, предостерегает он."Также компьютер может тормозить потому, что пользователь разрешил пользоваться автозагрузкой множеству программ, и пока они запускаются, техника будет работать очень слабо, а потом ПО будет тянуть ресурсы, работая скрыто", — объясняет Мясоедов. Еще одна причина слабой работы компьютера — замусоренный реестр и перегруженный системный диск (например, если пользователь не сортировал файлы с прошлой машины, и хаотично перекинул их на новую). Самой же главной причиной торможения можно назвать перегрев – возможно, внутрь компьютера попала пыль или какая-то деталь, которая вызвала нагревание, отмечает он."Практически во всех случаях торможения компьютера поможет визит специалиста. Однако стоит доверять только проверенным ремонтникам, иначе есть риск, что они оставят "сюрприз" — программу, которая активируется через пару недель или месяцев, снова ухудшит работу, и заставит владельца еще раз заплатить ремонтнику за решение проблемы, заключил Мясоедов.

https://ria.ru/20201009/kompyuter-1578942184.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии