https://ria.ru/20201017/bishkek-1580240011.html

В Бишкеке сняли все блокпосты

Войска покинули столицу Киргизии, все блокпосты в Бишкеке сняты, сказал РИА Новости представитель генерального штаба республики. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T09:35

2020-10-17T09:35

2020-10-17T09:35

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

бишкек

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579408409_0:420:2894:2048_1400x0_80_0_0_698c5806de7cc138c521204190940e4d.jpg

<strong>БИШКЕК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Войска покинули столицу Киргизии, все блокпосты в Бишкеке сняты, сказал РИА Новости представитель генерального штаба республики.Ранее в генштабе сообщили РИА Новости, что блокпосты вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> выставлены на всех въездах и выездах из <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>. Их задача поддерживать правопорядок и следить за соблюдением требований режима комендантского часа."Подразделения покинули Бишкек. Все блокпосты убраны. Подразделения вернулись к месту постоянной дислокации", - сказал собеседник агентства.Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> в четверг объявил об отставке. Согласно конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина. В пятницу Исаев лично подтвердил отказ занять пост президента.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Жапарова. Пострадали семь человек.

https://ria.ru/20201016/bishkek-1580093732.html

бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из парламента Киргизии: президент Жээнбеков ушел под аплодисменты Президент Кыргызстана Жээнбеков ушел под аплодисменты. Сегодня он в парламенте попросил у соотечественников прощения за недочеты в работе на президентском посту. 2020-10-17T09:35 true PT0M20S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире