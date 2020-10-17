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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201017/bishkek-1580240011.html
В Бишкеке сняли все блокпосты
Войска покинули столицу Киргизии, все блокпосты в Бишкеке сняты, сказал РИА Новости представитель генерального штаба республики. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:35
2020-10-17T09:35
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Войска покинули столицу Киргизии, все блокпосты в Бишкеке сняты, сказал РИА Новости представитель генерального штаба республики.Ранее в генштабе сообщили РИА Новости, что блокпосты вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> выставлены на всех въездах и выездах из <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>. Их задача поддерживать правопорядок и следить за соблюдением требований режима комендантского часа."Подразделения покинули Бишкек. Все блокпосты убраны. Подразделения вернулись к месту постоянной дислокации", - сказал собеседник агентства.Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> в четверг объявил об отставке. Согласно конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина. В пятницу Исаев лично подтвердил отказ занять пост президента.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Жапарова. Пострадали семь человек.
https://ria.ru/20201016/bishkek-1580093732.html
бишкек
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60
Кадры из парламента Киргизии: президент Жээнбеков ушел под аплодисменты
Президент Кыргызстана Жээнбеков ушел под аплодисменты. Сегодня он в парламенте попросил у соотечественников прощения за недочеты в работе на президентском посту.
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке сняли все блокпосты

09:35 17.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей МайшевВоеннослужащий на блокпосту на въезде в Бишкек
Военнослужащий на блокпосту на въезде в Бишкек - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 17 окт - РИА Новости. Войска покинули столицу Киргизии, все блокпосты в Бишкеке сняты, сказал РИА Новости представитель генерального штаба республики.
Ранее в генштабе сообщили РИА Новости, что блокпосты вооруженных сил Киргизии выставлены на всех въездах и выездах из Бишкека. Их задача поддерживать правопорядок и следить за соблюдением требований режима комендантского часа.
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 12:25Протесты в Бишкеке
В Бишкеке прекратились митинги и акции протеста
"Подразделения покинули Бишкек. Все блокпосты убраны. Подразделения вернулись к месту постоянной дислокации", - сказал собеседник агентства.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг объявил об отставке. Согласно конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности, то исполняющим обязанности президента становится премьер республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина. В пятницу Исаев лично подтвердил отказ занять пост президента.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Жапарова. Пострадали семь человек.
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековБишкекКиргизияВ мире
 
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