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Заброшенную больницу превратили в первый медцентр помощи бездомным
В здании бывшей заброшенной больницы в Челябинске открылся первый в России медико-профилактический центр для бездомных. Об этом сообщается на портале... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T08:00
2020-10-17T08:01
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челябинск
челябинская область
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> В здании бывшей заброшенной больницы в Челябинске открылся первый в России медико-профилактический центр для бездомных. Об этом сообщается на портале регионального правительства.Место, где людям без постоянного места жительства окажут необходимую помощь, появилось благодаря АНО "Другая медицина". Там можно будет получить доврачебную помощь, привести себя в порядок перед госпитализацией, а также получить продукты питания и социально-психологическую поддержку.Центр, ремонт которого сделали на деньги благотворителей, обустроен складом с теплыми вещами и средствами гигиены, душевой, медицинским кабинетом, ординаторской, комнатой для бездомных и гостевой для волонтеров.В ближайшее время там приступят к реализации нового проекта – "Доступная стоматологическая помощь бездомным людям". Это стало возможным благодаря полученному гранту губернатора Челябинской области.Кроме того, в центре готовы работать с пенсионерами из ближайших домов, которые смогут поступить в школу здоровья и восстановить жизненные силы с помощью специалистов.Автономная некоммерческая организация социальной помощи "Другая медицина" работает в Челябинске с марта 2017 года: волонтеры бесплатно оказывают доврачебную медицинскую помощь бездомным. Обеспечивают их индивидуальными средствами гигиены, оказывают психологическую поддержку. Проект существует за счет частных пожертвований и грантовых средств.
челябинск
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хорошие новости, челябинск, челябинская область

Заброшенную больницу превратили в первый медцентр помощи бездомным

08:00 17.10.2020 (обновлено: 08:01 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМужчина на пункте для обогрева людей без определенного места жительства
Мужчина на пункте для обогрева людей без определенного места жительства - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В здании бывшей заброшенной больницы в Челябинске открылся первый в России медико-профилактический центр для бездомных. Об этом сообщается на портале регионального правительства.
Место, где людям без постоянного места жительства окажут необходимую помощь, появилось благодаря АНО "Другая медицина". Там можно будет получить доврачебную помощь, привести себя в порядок перед госпитализацией, а также получить продукты питания и социально-психологическую поддержку.

"У каждого человека должен быть дом. Это то место, где тебя понимают и ждут. Деятельность медико-профилактического центра соответствует этим задачам. Бездомные – люди с травмированной судьбой, и их реабилитация и возвращение в социум требуют серьезной комплексной работы от органов здравоохранения, социальной защиты и общественных организаций. Обеспечение прав граждан на всестороннюю помощь и поддержку – это государственная задача", – заявила сенатор Маргарита Павлова.

Центр, ремонт которого сделали на деньги благотворителей, обустроен складом с теплыми вещами и средствами гигиены, душевой, медицинским кабинетом, ординаторской, комнатой для бездомных и гостевой для волонтеров.
В ближайшее время там приступят к реализации нового проекта – "Доступная стоматологическая помощь бездомным людям". Это стало возможным благодаря полученному гранту губернатора Челябинской области.
Кроме того, в центре готовы работать с пенсионерами из ближайших домов, которые смогут поступить в школу здоровья и восстановить жизненные силы с помощью специалистов.
Автономная некоммерческая организация социальной помощи "Другая медицина" работает в Челябинске с марта 2017 года: волонтеры бесплатно оказывают доврачебную медицинскую помощь бездомным. Обеспечивают их индивидуальными средствами гигиены, оказывают психологическую поддержку. Проект существует за счет частных пожертвований и грантовых средств.
 
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