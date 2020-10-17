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В Австралии откроется безопасный кинотеатр в бывшей тюрьме

В Австралии историческая тюрьма HM Pentridge в северном пригороде Мельбурна Кобурге была преобразована в кинотеатр, который откроется в декабре, сообщает Lonely РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T03:19

2020-10-17T03:19

2020-10-17T03:19

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. </strong>В Австралии историческая тюрьма HM Pentridge в северном пригороде Мельбурна Кобурге была преобразована в кинотеатр, который откроется в декабре, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/pentridge-prison-movie-theatre" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Тюрьма была основана в 1851 и заменила мельбурнскую в качестве главного следственного изолятора и места заключения для столичного региона. Официально она закрылась в 1997 году. Часть ее исторических зданий охраняется и включена в викторианский реестр наследия.Кинотеатр с 15 экранами и полностью откидывающимися креслами будет вмещать до 1100 гостей. Там будут применять все меры безопасности, чтобы защитить зрителей от COVID-19. В частности, планируется распределение сидячих мест в шахматном порядке, что позволит друзьям и членам семьи сидеть вместе по два человека. Кроме того, время сеансов будет сокращено, чтобы избежать "пробок" в фойе. В здании будут дезинфицирующие средства у входов и возле торговых точек, а также возможность забронировать или оплатить билеты бесконтактно или по телефону.

https://ria.ru/20201007/velikobritaniya-1578502217.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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