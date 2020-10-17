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Шоубиз
https://ria.ru/20201017/asmus-1580273278.html
Сын Сафронова жестко высказался о больной коронавирусом Кристине Асмус
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин осудил Кристину Асмус и других знаменитостей за безответственность в период пандемии коронавируса. Он... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T15:01
2020-10-17T15:01
коронавирус в россии
знаменитости
звезды
шоубиз
лука затравкин
кристина асмус
никас сафронов
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Сын художника <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никаса Сафронова</a> пианист <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Лука Затравкин</a> осудил <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристину Асмус</a> и других знаменитостей за безответственность в период пандемии коронавируса. Он отметил, что многие пренебрегают средствами индивидуальной защиты.По словам Затравкина, Асмус сама виновата в волне хейта, который обрушился на нее после положительного теста на COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, знаменитости, звезды, лука затравкин, кристина асмус, никас сафронов

Сын Сафронова жестко высказался о больной коронавирусом Кристине Асмус

15:01 17.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян "Трое" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин осудил Кристину Асмус и других знаменитостей за безответственность в период пандемии коронавируса. Он отметил, что многие пренебрегают средствами индивидуальной защиты.
По словам Затравкина, Асмус сама виновата в волне хейта, который обрушился на нее после положительного теста на COVID-19.

“Она же везде ходила без маски — это настоящее преступление! Видимо, чувствовала себя неуязвимой, но жизнь доказала обратное. Надеюсь, когда Кристина выздоровеет, она поймет, как глубоко заблуждалась и станет более серьезно подходить к вопросам собственной безопасности. А пока пожелаем ей здоровья”, - цитирует слова музыканта KP.RU.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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ШоубизКоронавирус в РоссииЗнаменитостизвездыЛука ЗатравкинКристина АсмусНикас Сафронов
 
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