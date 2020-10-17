https://ria.ru/20201017/asmus-1580273278.html

Сын Сафронова жестко высказался о больной коронавирусом Кристине Асмус

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин осудил Кристину Асмус и других знаменитостей за безответственность в период пандемии коронавируса. Он... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T15:01

2020-10-17T15:01

2020-10-17T15:01

коронавирус в россии

знаменитости

звезды

шоубиз

лука затравкин

кристина асмус

никас сафронов

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Сын художника <a href="http://ria.ru/person_Nikas_Safronov/" target="_blank" data-auto="true">Никаса Сафронова</a> пианист <a href="http://ria.ru/person_luka-zatravkin/" target="_blank" data-auto="true">Лука Затравкин</a> осудил <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристину Асмус</a> и других знаменитостей за безответственность в период пандемии коронавируса. Он отметил, что многие пренебрегают средствами индивидуальной защиты.По словам Затравкина, Асмус сама виновата в волне хейта, который обрушился на нее после положительного теста на COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201013/zatravkin-1579566063.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, знаменитости, звезды, лука затравкин, кристина асмус, никас сафронов