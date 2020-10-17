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"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой
Сплоченность и боевой дух американской армии под угрозой — в войсках участились случаи сексуального насилия. Согласно отчетам аналитиков Пентагона, ежегодно... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T08:00
2020-10-17T08:00
россия
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. </strong>Сплоченность и боевой дух американской армии под угрозой — в войсках участились случаи сексуального насилия. Согласно отчетам аналитиков Пентагона, ежегодно жертвами домогательств и издевательств становятся десятки тысяч военнослужащих, как правило, младшие по званию или новобранцы — и женщины, и мужчины. О самой болезненной и щекотливой проблеме военной машины США — в материале РИА Новости. Резня по-техасскиОткрыто заявить об изнасилованиях пока отважились лишь пять женщин из числа военнослужащих и гражданского персонала базы Форт-Худ, дислоцированной в Техасе. Они скрывали это долгие годы, опасаясь преследования со стороны начальства и самих насильников. Теперь же в армейских кругах США может возникнуть движение, подобное #MeToo. Поводом рассказать о давних преступлениях послужило громкое убийство 20-летней военнослужащей Форт-Худа Ванессы Гиллен (Vanessa Guillen). Расследование показало, что с девушкой весной этого года жестоко расправился ее сослуживец. Изуродованные останки Гиллен обнаружили спустя несколько месяцев неподалеку от базы. Это потрясло всю страну. На митингах люди возмущались тем, что руководство базы затягивало расследование и пыталось скрыть от общественности детали преступления. Родственники погибшей утверждают: Ванесса регулярно подвергалась сексуальным домогательствам, собиралась жаловаться, за что, вероятно, и поплатилась жизнью. Теперь и рядовой Мария Валентайн наконец осмелилась признаться в том, что ей пришлось пережить. Она рассказала — сначала в социальных сетях, а позже и журналистам издания Associated Press, что еще в 2006-м один из сержантов грубо прикасался к ней во время плановой процедуры взвешивания. Тот самый сержант в 2014-м изнасиловал военнослужащую Дебору Уркидес (Deborah Urquidez). Более того, опасаясь огласки, он преследовал девушку и угрожал ей. Дебора написала заявление, сержанта судили, но признали невиновным, и он продолжает служить на другом военном объекте.Женщины и не толькоПроблеме сексуального насилия в американской армии не один год. Эксперты считают, что главная причина — массовое зачисление в вооруженные силы женщин. Право поступать на контрактную службу девушкам предоставили в середине 1970-х. В военную академию в Вест-Пойнте приняли первую сотню курсанток. Многие в армии это не одобряли, до выпуска тогда дошли меньше половины новобранцев, но женщин-военнослужащих становилось все больше, причем им доверяли командные должности и присваивали офицерские звания вплоть до генеральских. Сейчас в армии США служат порядка 200 тысяч женщин — около 15 процентов личного состава.Изнасилования не заставили себя долго ждать. Феминизацию вооруженных сил серьезно омрачил скандал на Абердинском полигоне в 1996-м. Перед судом предстали 12 инструкторов, в том числе несколько офицеров в званиях до генерала. Все получили тюремные сроки от шести месяцев до 25 лет "за систематические изнасилования, издевательства, унижения и истязание женщин-новобранцев".Но сексуальному насилию в армии США подвергаются не только женщины. Например, сержанта Элдера Фернандеса (Elder Fernandes) с базы Форт-Худ, тело которого обнаружили в августе, соратники буквально затравили из-за его жалоб на "харрасмент". В мае Фернандес доложил о домогательствах старшего по званию. Сержанта перевели в другое подразделение, однако сослуживцы принялись над ним насмехаться, физически и морально унижать. По одной из версий, Элдер не выдержал издевательств и покончил с собой.Тысячи пострадавшихПроблема изнасилований и домогательств настолько обострилась, что Пентагон больше не в силах отмалчиваться. В ведомстве даже создали специальный департамент, отслеживающий и анализирующий статистику по таким случаям. По данным Минобороны, в американской армии ежегодно от "харрасмента" страдают тысячи военных и гражданских служащих. Так, согласно отчету, в 2018-м жертвами домогательств и изнасилований стали 13 тысяч женщин и 7,5 тысячи мужчин. Отмечается, что это гораздо больше, чем было раньше. Выяснилось, что лишь каждый третий солдат или офицер сообщают о насилии со стороны сослуживцев. Остальные не делают этого, опасаясь проблем на службе или просто из чувства стыда. Больше всего пострадавших в морской пехоте США, но немало и в Военно-морских силах, и Сухопутные войсках. В ВВС ситуация спокойнее. Жертвы — в основном новобранцы, которые считают это проявлением "дедовщины". В отчете уточняют: подавляющее большинство насильников в момент нападения были пьяны. Аналитики Пентагона уверены, что такое положение дел серьезно угрожает боеспособности армии. Проблема может вызвать длительные негативные последствия для общей боеготовности подразделений и даже помешать успешному выполнению миссий внутри страны и за ее пределами. Некоторые эксперты считают, что нездоровая обстановка в вооруженных силах сложилась не только из-за большого числа военнослужащих в юбках, но и из-за допуска в армию представителей ЛГБТ-сообщества. Напомним, служить в армии открытым геям, лесбиянкам и бисексуалам Барак Обама разрешил еще в 2010-м. В 2016-м к ним добавились трансгендеры — люди, считающие себя представителями другого пола. Таких сегодня в американских вооруженных силах порядка 2,5 тысячи. Президент Дональд Трамп попробовал переломить тенденцию и в августе 2017-го запретил брать на службу трансгендеров. Он обосновал это повышенными медицинскими расходами, так как миллионы долларов ежегодно Пентагон расходует на гормональную терапию и операции по смене пола. Но, как видим, ситуация пока не улучшается.
https://ria.ru/20200921/voyna-v-afganistane-1577460890.html
https://ria.ru/20200809/1575399121.html
https://ria.ru/20190727/1556914184.html
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россия, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, лгбт-сообщество, сша, техас, пентагон, безопасность, в мире

"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой

08:00 17.10.2020
 
© Flickr / U.S. Army/Pablo N. PiedraАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Литве
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Flickr / U.S. Army/Pablo N. Piedra
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Сплоченность и боевой дух американской армии под угрозой — в войсках участились случаи сексуального насилия. Согласно отчетам аналитиков Пентагона, ежегодно жертвами домогательств и издевательств становятся десятки тысяч военнослужащих, как правило, младшие по званию или новобранцы — и женщины, и мужчины. О самой болезненной и щекотливой проблеме военной машины США — в материале РИА Новости.

Резня по-техасски

Открыто заявить об изнасилованиях пока отважились лишь пять женщин из числа военнослужащих и гражданского персонала базы Форт-Худ, дислоцированной в Техасе. Они скрывали это долгие годы, опасаясь преследования со стороны начальства и самих насильников. Теперь же в армейских кругах США может возникнуть движение, подобное #MeToo.
Поводом рассказать о давних преступлениях послужило громкое убийство 20-летней военнослужащей Форт-Худа Ванессы Гиллен (Vanessa Guillen). Расследование показало, что с девушкой весной этого года жестоко расправился ее сослуживец. Изуродованные останки Гиллен обнаружили спустя несколько месяцев неподалеку от базы.
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Теперь и рядовой Мария Валентайн наконец осмелилась признаться в том, что ей пришлось пережить. Она рассказала — сначала в социальных сетях, а позже и журналистам издания Associated Press, что еще в 2006-м один из сержантов грубо прикасался к ней во время плановой процедуры взвешивания.
Тот самый сержант в 2014-м изнасиловал военнослужащую Дебору Уркидес (Deborah Urquidez). Более того, опасаясь огласки, он преследовал девушку и угрожал ей. Дебора написала заявление, сержанта судили, но признали невиновным, и он продолжает служить на другом военном объекте.
© AP Photo / Carolyn KasterСторонники семьи убитой рядовой армии США Ванессы Гильен перед Капитолийским холмом
Сторонники семьи убитой рядовой армии США Ванессы Гильен перед Капитолийским холмом - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
Сторонники семьи убитой рядовой армии США Ванессы Гильен перед Капитолийским холмом

Женщины и не только

Проблеме сексуального насилия в американской армии не один год. Эксперты считают, что главная причина — массовое зачисление в вооруженные силы женщин.
Право поступать на контрактную службу девушкам предоставили в середине 1970-х. В военную академию в Вест-Пойнте приняли первую сотню курсанток. Многие в армии это не одобряли, до выпуска тогда дошли меньше половины новобранцев, но женщин-военнослужащих становилось все больше, причем им доверяли командные должности и присваивали офицерские звания вплоть до генеральских. Сейчас в армии США служат порядка 200 тысяч женщин — около 15 процентов личного состава.
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© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Grace KindredНовобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Grace Kindred
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
Но сексуальному насилию в армии США подвергаются не только женщины. Например, сержанта Элдера Фернандеса (Elder Fernandes) с базы Форт-Худ, тело которого обнаружили в августе, соратники буквально затравили из-за его жалоб на "харрасмент".
В мае Фернандес доложил о домогательствах старшего по званию. Сержанта перевели в другое подразделение, однако сослуживцы принялись над ним насмехаться, физически и морально унижать. По одной из версий, Элдер не выдержал издевательств и покончил с собой.
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo/ Stephen Standifird / Hurry Up!Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017
Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo/ Stephen Standifird / Hurry Up!
Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017

Тысячи пострадавших

Проблема изнасилований и домогательств настолько обострилась, что Пентагон больше не в силах отмалчиваться. В ведомстве даже создали специальный департамент, отслеживающий и анализирующий статистику по таким случаям.
По данным Минобороны, в американской армии ежегодно от "харрасмента" страдают тысячи военных и гражданских служащих. Так, согласно отчету, в 2018-м жертвами домогательств и изнасилований стали 13 тысяч женщин и 7,5 тысячи мужчин. Отмечается, что это гораздо больше, чем было раньше. Выяснилось, что лишь каждый третий солдат или офицер сообщают о насилии со стороны сослуживцев. Остальные не делают этого, опасаясь проблем на службе или просто из чувства стыда.
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Больше всего пострадавших в морской пехоте США, но немало и в Военно-морских силах, и Сухопутные войсках. В ВВС ситуация спокойнее. Жертвы — в основном новобранцы, которые считают это проявлением "дедовщины". В отчете уточняют: подавляющее большинство насильников в момент нападения были пьяны.
Аналитики Пентагона уверены, что такое положение дел серьезно угрожает боеспособности армии. Проблема может вызвать длительные негативные последствия для общей боеготовности подразделений и даже помешать успешному выполнению миссий внутри страны и за ее пределами.
© Фото : Lance Cpl. MaryAnn HillВоеннослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : Lance Cpl. MaryAnn Hill
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Некоторые эксперты считают, что нездоровая обстановка в вооруженных силах сложилась не только из-за большого числа военнослужащих в юбках, но и из-за допуска в армию представителей ЛГБТ-сообщества. Напомним, служить в армии открытым геям, лесбиянкам и бисексуалам Барак Обама разрешил еще в 2010-м.
В 2016-м к ним добавились трансгендеры — люди, считающие себя представителями другого пола. Таких сегодня в американских вооруженных силах порядка 2,5 тысячи.
Президент Дональд Трамп попробовал переломить тенденцию и в августе 2017-го запретил брать на службу трансгендеров. Он обосновал это повышенными медицинскими расходами, так как миллионы долларов ежегодно Пентагон расходует на гормональную терапию и операции по смене пола. Но, как видим, ситуация пока не улучшается.
© REUTERS / Alexander DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© REUTERS / Alexander Drago
Президент США Дональд Трамп
 
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РоссияВооруженные силы СШАМинистерство обороны СШАЛГБТ-сообществоСШАТехасПентагонБезопасностьВ мире
 
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