"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Сплоченность и боевой дух американской армии под угрозой — в войсках участились случаи сексуального насилия. Согласно отчетам аналитиков Пентагона, ежегодно жертвами домогательств и издевательств становятся десятки тысяч военнослужащих, как правило, младшие по званию или новобранцы — и женщины, и мужчины. О самой болезненной и щекотливой проблеме военной машины США — в материале РИА Новости.
Резня по-техасски
Открыто заявить об изнасилованиях пока отважились лишь пять женщин из числа военнослужащих и гражданского персонала базы Форт-Худ, дислоцированной в Техасе. Они скрывали это долгие годы, опасаясь преследования со стороны начальства и самих насильников. Теперь же в армейских кругах США может возникнуть движение, подобное #MeToo.
Поводом рассказать о давних преступлениях послужило громкое убийство 20-летней военнослужащей Форт-Худа Ванессы Гиллен (Vanessa Guillen). Расследование показало, что с девушкой весной этого года жестоко расправился ее сослуживец. Изуродованные останки Гиллен обнаружили спустя несколько месяцев неподалеку от базы.
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Это потрясло всю страну. На митингах люди возмущались тем, что руководство базы затягивало расследование и пыталось скрыть от общественности детали преступления. Родственники погибшей утверждают: Ванесса регулярно подвергалась сексуальным домогательствам, собиралась жаловаться, за что, вероятно, и поплатилась жизнью.
Теперь и рядовой Мария Валентайн наконец осмелилась признаться в том, что ей пришлось пережить. Она рассказала — сначала в социальных сетях, а позже и журналистам издания Associated Press, что еще в 2006-м один из сержантов грубо прикасался к ней во время плановой процедуры взвешивания.
Тот самый сержант в 2014-м изнасиловал военнослужащую Дебору Уркидес (Deborah Urquidez). Более того, опасаясь огласки, он преследовал девушку и угрожал ей. Дебора написала заявление, сержанта судили, но признали невиновным, и он продолжает служить на другом военном объекте.
© AP Photo / Carolyn KasterСторонники семьи убитой рядовой армии США Ванессы Гильен перед Капитолийским холмом
© AP Photo / Carolyn Kaster
Сторонники семьи убитой рядовой армии США Ванессы Гильен перед Капитолийским холмом
Женщины и не только
Проблеме сексуального насилия в американской армии не один год. Эксперты считают, что главная причина — массовое зачисление в вооруженные силы женщин.
Право поступать на контрактную службу девушкам предоставили в середине 1970-х. В военную академию в Вест-Пойнте приняли первую сотню курсанток. Многие в армии это не одобряли, до выпуска тогда дошли меньше половины новобранцев, но женщин-военнослужащих становилось все больше, причем им доверяли командные должности и присваивали офицерские звания вплоть до генеральских. Сейчас в армии США служат порядка 200 тысяч женщин — около 15 процентов личного состава.
Изнасилования не заставили себя долго ждать. Феминизацию вооруженных сил серьезно омрачил скандал на Абердинском полигоне в 1996-м. Перед судом предстали 12 инструкторов, в том числе несколько офицеров в званиях до генерала. Все получили тюремные сроки от шести месяцев до 25 лет "за систематические изнасилования, издевательства, унижения и истязание женщин-новобранцев".
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Grace KindredНовобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
Но сексуальному насилию в армии США подвергаются не только женщины. Например, сержанта Элдера Фернандеса (Elder Fernandes) с базы Форт-Худ, тело которого обнаружили в августе, соратники буквально затравили из-за его жалоб на "харрасмент".
В мае Фернандес доложил о домогательствах старшего по званию. Сержанта перевели в другое подразделение, однако сослуживцы принялись над ним насмехаться, физически и морально унижать. По одной из версий, Элдер не выдержал издевательств и покончил с собой.
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo/ Stephen Standifird / Hurry Up!Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017
Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017
Тысячи пострадавших
Проблема изнасилований и домогательств настолько обострилась, что Пентагон больше не в силах отмалчиваться. В ведомстве даже создали специальный департамент, отслеживающий и анализирующий статистику по таким случаям.
По данным Минобороны, в американской армии ежегодно от "харрасмента" страдают тысячи военных и гражданских служащих. Так, согласно отчету, в 2018-м жертвами домогательств и изнасилований стали 13 тысяч женщин и 7,5 тысячи мужчин. Отмечается, что это гораздо больше, чем было раньше. Выяснилось, что лишь каждый третий солдат или офицер сообщают о насилии со стороны сослуживцев. Остальные не делают этого, опасаясь проблем на службе или просто из чувства стыда.
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Больше всего пострадавших в морской пехоте США, но немало и в Военно-морских силах, и Сухопутные войсках. В ВВС ситуация спокойнее. Жертвы — в основном новобранцы, которые считают это проявлением "дедовщины". В отчете уточняют: подавляющее большинство насильников в момент нападения были пьяны.
Аналитики Пентагона уверены, что такое положение дел серьезно угрожает боеспособности армии. Проблема может вызвать длительные негативные последствия для общей боеготовности подразделений и даже помешать успешному выполнению миссий внутри страны и за ее пределами.
© Фото : Lance Cpl. MaryAnn HillВоеннослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
© Фото : Lance Cpl. MaryAnn Hill
Военнослужащая армии США во время стрельб из автоматической винтовки M16-A4
Некоторые эксперты считают, что нездоровая обстановка в вооруженных силах сложилась не только из-за большого числа военнослужащих в юбках, но и из-за допуска в армию представителей ЛГБТ-сообщества. Напомним, служить в армии открытым геям, лесбиянкам и бисексуалам Барак Обама разрешил еще в 2010-м.
В 2016-м к ним добавились трансгендеры — люди, считающие себя представителями другого пола. Таких сегодня в американских вооруженных силах порядка 2,5 тысячи.
Президент Дональд Трамп попробовал переломить тенденцию и в августе 2017-го запретил брать на службу трансгендеров. Он обосновал это повышенными медицинскими расходами, так как миллионы долларов ежегодно Пентагон расходует на гормональную терапию и операции по смене пола. Но, как видим, ситуация пока не улучшается.
Президент США Дональд Трамп