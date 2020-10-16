Премьер Киргизии не сможет баллотироваться на пост президента
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. И.о. президента Киргизии и премьер-министр страны Садыр Жапаров не сможет баллотироваться на пост главы государства на предстоящих президентских выборах, заявил на заседании парламента в пятницу депутат и один из авторов конституции республики Омурбек Текебаев.
Согласно конституции Киргизии человек, исполняющий обязанности президента, не имеет права баллотироваться на высший пост страны.
"По закону вы, Садыр Нургожоевич, не сможете баллотироваться на пост президента", - заявил он.
Ранее в ЦИК Киргизии отметили, что президентские выборы могут пройти в январе 2021 года.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно Конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности - то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.