https://ria.ru/20201016/zhaparov-1580064689.html

Премьер Киргизии не сможет баллотироваться на пост президента

И.о. президента Киргизии и премьер-министр страны Садыр Жапаров не сможет баллотироваться на пост главы государства на предстоящих президентских выборах, заявил РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:05

2020-10-16T10:05

2020-10-16T10:05

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

омурбек текебаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> И.о. президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> и премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> не сможет баллотироваться на пост главы государства на предстоящих президентских выборах, заявил на заседании парламента в пятницу депутат и один из авторов конституции республики <a href="http://ria.ru/person_Omurbek_Tekebaev/" target="_blank" data-auto="true">Омурбек Текебаев</a>.Согласно конституции Киргизии человек, исполняющий обязанности президента, не имеет права баллотироваться на высший пост страны.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Kirgizii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Киргизии</a> отметили, что президентские выборы могут пройти в январе 2021 года.Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Согласно Конституции, после отставки главы государства его полномочия переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности - то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр республики. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://ria.ru/20201010/bishkek-1579099947.html

https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580062396.html

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бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, омурбек текебаев, бишкек, киргизия, в мире