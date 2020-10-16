https://ria.ru/20201016/zhaparov-1580058240.html

Жапаров пообещал сохранить старые кадры, которые приносят пользу

И.о. президента и премьер Киргизии Садыр Жапаров пообещал сохранить старые кадры, которые могут быть полезны стране, по его словам, люстрация тоже нужна. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T09:14

2020-10-16T09:14

2020-10-16T10:00

протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости.</strong> И.о. президента и премьер <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> пообещал сохранить старые кадры, которые могут быть полезны стране, по его словам, люстрация тоже нужна."Мы сохраним старые кадры, которые приносят пользу стране. Но и люстрация тоже нужна", - заявил он журналистам.Президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> 15 октября объявил об отставке. По Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента. Если спикер не может исполнять обязанности - то исполняющим обязанности президента становится премьер. В четверг, выступая перед своими сторонниками, премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что спикер страны Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Позже беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников Жапарова. Пострадали 7 человек.

https://ria.ru/20201016/kirgiziya-1580054532.html

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бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из парламента Киргизии: президент Жээнбеков ушел под аплодисменты Президент Кыргызстана Жээнбеков ушел под аплодисменты. Сегодня он в парламенте попросил у соотечественников прощения за недочеты в работе на президентском посту. 2020-10-16T09:14 true PT0M20S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире