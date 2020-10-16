В Кузбассе два горняка пострадали из-за подземного толчка
06:21 16.10.2020 (обновлено: 10:46 16.10.2020)
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
КЕМЕРОВО, 16 окт — РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,2 произошел в пятницу недалеко от города Таштагола Кемеровской области, пострадали два горняка на шахте Шерегешского рудника.
Как следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 11 километрах от города Таштагола. Интенсивность в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK64.
"В 3 часа 13 минут сейсмостанцией города Новосибирска зафиксировано сейсмособытие с магнитудой 4,2 в районе Бийской гривы. В результате на шахте Шерегешского рудника произошел толчок (класс 6,8) на участке "Новый Шерегеш". Горняки <…> выведены на поверхность. Поступила информация о том, что травмированы два человека. Предварительно травмы определены как перелом ноги и перелом ключицы. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, в сознании", — сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.
Уточняется, что ситуация находится на контроле районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Председатель комиссии, глава Таштагольского района призывает сохранять спокойствие и на случай повторных толчков рекомендует приготовить документы, необходимые лекарства и без паники покинуть помещения.
Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, землетрясение, произошедшее в Кемеровской области в ночь на 16 октября, не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов Центрального военного округа (ЦВО) в регионе. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет.
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