https://ria.ru/20201016/zemletryasenie-1580050005.html

В Кузбассе два горняка пострадали из-за подземного толчка

Подземный толчок магнитудой 4,2 произошел в пятницу недалеко от города Таштагола Кемеровской области, пострадали два горняка на шахте Шерегешского рудника. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T06:21

2020-10-16T06:21

2020-10-16T10:46

кемеровская область

происшествия

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<strong>КЕМЕРОВО, 16 окт — РИА Новости.</strong> Подземный толчок магнитудой 4,2 произошел в пятницу недалеко от города <a href="http://ria.ru/location_Tashtagol/" target="_blank" data-auto="true">Таштагола</a> <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a>, пострадали два горняка на шахте Шерегешского рудника.Как следует из сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, сейсмособытие произошло в 11 километрах от города Таштагола. Интенсивность в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK64.Уточняется, что ситуация находится на контроле районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Председатель комиссии, глава Таштагольского района призывает сохранять спокойствие и на случай повторных толчков рекомендует приготовить документы, необходимые лекарства и без паники покинуть помещения.Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, землетрясение, произошедшее в Кемеровской области в ночь на 16 октября, не повлияло на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов Центрального военного округа (ЦВО) в регионе. Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Пострадавших в результате землетрясения нет.

https://ria.ru/20191003/1559409420.html

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кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия