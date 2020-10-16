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Зеленский хочет убедить политиков сократить число депутатов Рады до 300
Президент Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение украинцев относительно сокращения числа депутатов Верховной рады с 450 до 300 для того, чтобы убедить РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:18
2020-10-16T11:18
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> намерен узнать мнение украинцев относительно сокращения числа депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> с 450 до 300 для того, чтобы убедить политиков реализовать такое сокращение, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.Зеленский инициировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. В том числе Зеленский намерен спросить у граждан, поддерживают ли они сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300. Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Для принятия окончательного решения во втором чтении законопроект должен набрать не менее 300 голосов."Для реализации этой инициативы необходимо финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов "за". Это невозможно реализовать силами исключительно фракции партии "Слуга народа", которая поддерживает курс Владимира Зеленского. Именно поэтому президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной раде", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, если в ходе опроса большинство граждан поддержат сокращение числа депутатов, то "ни один политик не сможет отрицать волю народа".Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. Парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
https://ria.ru/20201016/opros-1580067141.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский хочет убедить политиков сократить число депутатов Рады до 300

11:18 16.10.2020
 
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение украинцев относительно сокращения числа депутатов Верховной рады с 450 до 300 для того, чтобы убедить политиков реализовать такое сокращение, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
Зеленский инициировал проведение в день местных выборов 25 октября всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер. В том числе Зеленский намерен спросить у граждан, поддерживают ли они сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300. Ранее парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов с 450 до 300, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Для принятия окончательного решения во втором чтении законопроект должен набрать не менее 300 голосов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 10:25
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"Для реализации этой инициативы необходимо финальное голосование парламента с результатом не менее 300 голосов "за". Это невозможно реализовать силами исключительно фракции партии "Слуга народа", которая поддерживает курс Владимира Зеленского. Именно поэтому президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной раде", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, если в ходе опроса большинство граждан поддержат сокращение числа депутатов, то "ни один политик не сможет отрицать волю народа".
Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. Парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
 
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