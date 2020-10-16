https://ria.ru/20201016/zadymlenie-1580157056.html

Задымление в здании торгового центра в Мытищах ликвидировали

Задымление в здании торгового центра "Красный Кит" в Мытищах ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:34

2020-10-16T16:34

2020-10-16T18:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мытищи

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Задымление в здании торгового центра "Красный Кит" в <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a> ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."В 16.13 объявлена ликвидация задымления и возгорания на площади два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

мытищи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара в торговом центре "Красный кит" в Мытищах Горит торговый центр "Красный кит". Эвакуируется порядка 2,3 тыс человек. 2020-10-16T16:34 true PT0M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мытищи, происшествия