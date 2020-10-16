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Задымление в здании торгового центра в Мытищах ликвидировали
Задымление в здании торгового центра "Красный Кит" в Мытищах ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:34
2020-10-16T18:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мытищи
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Задымление в здании торгового центра "Красный Кит" в <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a> ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."В 16.13 объявлена ликвидация задымления и возгорания на площади два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.
мытищи
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры пожара в торговом центре "Красный кит" в Мытищах
Горит торговый центр "Красный кит". Эвакуируется порядка 2,3 тыс человек.
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мытищи, происшествия
Задымление в здании торгового центра в Мытищах ликвидировали
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Задымление в здании торгового центра "Красный Кит" в Мытищах ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
2020-10-16T16:34
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Задымление в здании торгового центра в Мытищах ликвидировали

16:34 16.10.2020 (обновлено: 18:06 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Задымление в здании торгового центра "Красный Кит" в Мытищах ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"В 16.13 объявлена ликвидация задымления и возгорания на площади два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.
 
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МытищиПроисшествия
 
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