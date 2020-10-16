https://ria.ru/20201016/zadymlenie-1580157056.html
Задымление в здании торгового центра в Мытищах ликвидировали
Задымление в здании торгового центра "Красный Кит" в Мытищах ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:34
2020-10-16T16:34
2020-10-16T18:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мытищи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1400x0_80_0_0_3188f42b4551185a1209b7abe12e3ea5.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Задымление в здании торгового центра "Красный Кит" в <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a> ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."В 16.13 объявлена ликвидация задымления и возгорания на площади два квадратных метра", - сказал собеседник агентства.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.
мытищи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1400x0_80_0_0_4d9adb7ee2793a90cc07c636a55a84ba.jpg
Кадры пожара в торговом центре "Красный кит" в Мытищах
Горит торговый центр "Красный кит". Эвакуируется порядка 2,3 тыс человек.
2020-10-16T16:34
true
PT0M15S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мытищи, происшествия