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В торговом центре в Мытищах началась эвакуация из-за задымления
В Мытищах посетителей и персонал торгового центра "Красный кит" эвакуируют из-за задымления, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:17
2020-10-16T17:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a> посетителей и персонал торгового центра "Красный кит" эвакуируют из-за задымления, сообщили РИА Новости в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Как рассказал собеседник агентства, в ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация. Задымление произошло на втором и третьем этажах здания, оно уже ликвидировано.По данным ведомства, пострадавших нет.
https://ria.ru/20201016/kriminal-1580089765.html
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московская область (подмосковье)
мытищи
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Новости
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Кадры пожара в торговом центре "Красный кит" в Мытищах
Горит торговый центр "Красный кит". Эвакуируется порядка 2,3 тыс человек.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия

В торговом центре в Мытищах началась эвакуация из-за задымления

16:17 16.10.2020 (обновлено: 17:50 16.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиЗадымление в ТЦ "Красный кит" в Мытищах
Задымление в ТЦ Красный кит в Мытищах - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Мытищах посетителей и персонал торгового центра "Красный кит" эвакуируют из-за задымления, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Как рассказал собеседник агентства, в ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация. Задымление произошло на втором и третьем этажах здания, оно уже ликвидировано.
По данным ведомства, пострадавших нет.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 12:05
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)МытищиПроисшествия
 
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