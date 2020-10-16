https://ria.ru/20201016/zadymlenie-1580150983.html
В торговом центре в Мытищах началась эвакуация из-за задымления
В Мытищах посетителей и персонал торгового центра "Красный кит" эвакуируют из-за задымления, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:17
2020-10-16T16:17
2020-10-16T17:50
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580161804_0:94:998:655_1400x0_80_0_0_eb0b8ffaa9949edc4f08a4643cdf7fee.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a> посетителей и персонал торгового центра "Красный кит" эвакуируют из-за задымления, сообщили РИА Новости в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Как рассказал собеседник агентства, в ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация. Задымление произошло на втором и третьем этажах здания, оно уже ликвидировано.По данным ведомства, пострадавших нет.
https://ria.ru/20201016/kriminal-1580089765.html
1
московская область (подмосковье)
мытищи
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580161804_1:0:998:748_1400x0_80_0_0_1722358df86cfa8bfd5be002572755a5.jpg
Кадры пожара в торговом центре "Красный кит" в Мытищах
Горит торговый центр "Красный кит". Эвакуируется порядка 2,3 тыс человек.
2020-10-16T16:17
true
PT0M15S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия