https://ria.ru/20201016/zadymlenie-1580150983.html

В торговом центре в Мытищах началась эвакуация из-за задымления

В Мытищах посетителей и персонал торгового центра "Красный кит" эвакуируют из-за задымления, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:17

2020-10-16T16:17

2020-10-16T17:50

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

мытищи

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a> посетителей и персонал торгового центра "Красный кит" эвакуируют из-за задымления, сообщили РИА Новости в региональном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Как рассказал собеседник агентства, в ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация. Задымление произошло на втором и третьем этажах здания, оно уже ликвидировано.По данным ведомства, пострадавших нет.

https://ria.ru/20201016/kriminal-1580089765.html

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московская область (подмосковье)

мытищи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара в торговом центре "Красный кит" в Мытищах Горит торговый центр "Красный кит". Эвакуируется порядка 2,3 тыс человек. 2020-10-16T16:17 true PT0M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия