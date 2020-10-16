ВГТРК прокомментировала ограничения YouTube на просмотр фильма о Беслане
10:59 16.10.2020 (обновлено: 14:16 16.10.2020)
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Платформа YouTube должна либо начать соблюдать российские законы, либо уйти с рынка, заявил первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, комментируя введенные ресурсом ограничения на просмотр фильма Александра Рогаткина о Беслане.
"Мы сейчас находимся на рубеже. Ограничение доступа к фильму Александра Рогаткина — это такой рубеж, после которого мы с IT-гигантами должны разговаривать очень жестко. Они должны либо подчиняться нашим законам, либо уйти", — сказал Кондрашов на круглом столе "Цензуре — нет: где найти управу на Google?".
Сервис, как отметил первый замгендиректора ВГТРК, заинтересован в российском рынке.
"Как их заставить подчиняться? Надо просто заставить их уйти с нашего рынка. Просто уйти, потому что они не соблюдают наши законы. Они не соблюдают и свои собственные законы, потому что Первая поправка к Конституции США запрещает любую цензуру", — заявил Кондрашов.
Бояться исчезновения YouTube в России не нужно, считает Кондрашов, поскольку, по его мнению, есть "достойные отечественные аналоги", которым нужно дать шанс развиваться.
Прокурор Москвы ранее обратился в суд с иском к компании Google LLC с требованиями восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина "путем отмены необходимости авторизации пользователя для получения доступа к видеоматериалу и отключения предупреждений о содержании".
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Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ситуацией. Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в России законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Там отметили, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый, однако он транслировался на ТВ и не содержит какой-либо запрещенной информации.
В пресс-службе компании пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Но если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения. Примеры таких случаев — новостные репортажи или документальные фильмы.
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