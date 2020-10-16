https://ria.ru/20201016/youtube-1580074464.html

ВГТРК прокомментировала ограничения YouTube на просмотр фильма о Беслане

Платформа YouTube должна либо начать соблюдать российские законы, либо уйти с рынка, заявил первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:59

2020-10-16T10:59

2020-10-16T14:16

александр рогаткин

андрей кондрашов

youtube

google

вгтрк

беслан

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Платформа <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> должна либо начать соблюдать российские законы, либо уйти с рынка, заявил первый заместитель генерального директора <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kondrashov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кондрашов</a>, комментируя введенные ресурсом ограничения на просмотр фильма <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> о <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a>."Мы сейчас находимся на рубеже. Ограничение доступа к фильму Александра Рогаткина — это такой рубеж, после которого мы с IT-гигантами должны разговаривать очень жестко. Они должны либо подчиняться нашим законам, либо уйти", — сказал Кондрашов на круглом столе "Цензуре — нет: где найти управу на <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>?".Сервис, как отметил первый замгендиректора ВГТРК, заинтересован в российском рынке. Бояться исчезновения YouTube в России не нужно, считает Кондрашов, поскольку, по его мнению, есть "достойные отечественные аналоги", которым нужно дать шанс развиваться.Прокурор <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ранее обратился в суд с иском к компании Google LLC с требованиями восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина "путем отмены необходимости авторизации пользователя для получения доступа к видеоматериалу и отключения предупреждений о содержании".<a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ситуацией. Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в России законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Там отметили, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый, однако он транслировался на ТВ и не содержит какой-либо запрещенной информации.В пресс-службе компании пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Но если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения. Примеры таких случаев — новостные репортажи или документальные фильмы.

https://ria.ru/20201016/roliki-1580071621.html

https://ria.ru/20200923/vyshinskiy-1577626077.html

https://ria.ru/20200918/beslan-1577447086.html

lyuda.terenteva.55 Всё абсолютно законно и правильно сказано. На территори России все обязаны строго соблюдать российские законы. Или уход с нашего информационного поля. Обратно, "к заказчику". 54

Илья Jlord Не о чем говорить-блокировать надо!!! 42

17

беслан

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рогаткин, андрей кондрашов, youtube, google, вгтрк, беслан, сша, общество