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https://ria.ru/20201016/youtube-1580074464.html
ВГТРК прокомментировала ограничения YouTube на просмотр фильма о Беслане
Платформа YouTube должна либо начать соблюдать российские законы, либо уйти с рынка, заявил первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:59
2020-10-16T14:16
александр рогаткин
андрей кондрашов
youtube
google
вгтрк
беслан
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Платформа <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> должна либо начать соблюдать российские законы, либо уйти с рынка, заявил первый заместитель генерального директора <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kondrashov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кондрашов</a>, комментируя введенные ресурсом ограничения на просмотр фильма <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> о <a href="http://ria.ru/location_Beslan/" target="_blank" data-auto="true">Беслане</a>."Мы сейчас находимся на рубеже. Ограничение доступа к фильму Александра Рогаткина — это такой рубеж, после которого мы с IT-гигантами должны разговаривать очень жестко. Они должны либо подчиняться нашим законам, либо уйти", — сказал Кондрашов на круглом столе "Цензуре — нет: где найти управу на <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>?".Сервис, как отметил первый замгендиректора ВГТРК, заинтересован в российском рынке. Бояться исчезновения YouTube в России не нужно, считает Кондрашов, поскольку, по его мнению, есть "достойные отечественные аналоги", которым нужно дать шанс развиваться.Прокурор <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ранее обратился в суд с иском к компании Google LLC с требованиями восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина "путем отмены необходимости авторизации пользователя для получения доступа к видеоматериалу и отключения предупреждений о содержании".<a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ситуацией. Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в России законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Там отметили, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый, однако он транслировался на ТВ и не содержит какой-либо запрещенной информации.В пресс-службе компании пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Но если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения. Примеры таких случаев — новостные репортажи или документальные фильмы.
https://ria.ru/20201016/roliki-1580071621.html
https://ria.ru/20200923/vyshinskiy-1577626077.html
https://ria.ru/20200918/beslan-1577447086.html
Всё абсолютно законно и правильно сказано. На территори России все обязаны строго соблюдать российские законы. Или уход с нашего информационного поля. Обратно, "к заказчику".
54
Не о чем говорить-блокировать надо!!!
42
17
беслан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр рогаткин, андрей кондрашов, youtube, google, вгтрк, беслан, сша, общество

ВГТРК прокомментировала ограничения YouTube на просмотр фильма о Беслане

10:59 16.10.2020 (обновлено: 14:16 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Кондрашов
Андрей Кондрашов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Платформа YouTube должна либо начать соблюдать российские законы, либо уйти с рынка, заявил первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, комментируя введенные ресурсом ограничения на просмотр фильма Александра Рогаткина о Беслане.
"Мы сейчас находимся на рубеже. Ограничение доступа к фильму Александра Рогаткина — это такой рубеж, после которого мы с IT-гигантами должны разговаривать очень жестко. Они должны либо подчиняться нашим законам, либо уйти", — сказал Кондрашов на круглом столе "Цензуре — нет: где найти управу на Google?".
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"Как их заставить подчиняться? Надо просто заставить их уйти с нашего рынка. Просто уйти, потому что они не соблюдают наши законы. Они не соблюдают и свои собственные законы, потому что Первая поправка к Конституции США запрещает любую цензуру", — заявил Кондрашов.
Бояться исчезновения YouTube в России не нужно, считает Кондрашов, поскольку, по его мнению, есть "достойные отечественные аналоги", которым нужно дать шанс развиваться.
Прокурор Москвы ранее обратился в суд с иском к компании Google LLC с требованиями восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина "путем отмены необходимости авторизации пользователя для получения доступа к видеоматериалу и отключения предупреждений о содержании".
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Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ситуацией. Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в России законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Там отметили, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый, однако он транслировался на ТВ и не содержит какой-либо запрещенной информации.
В пресс-службе компании пояснили, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Но если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и при этом дает достаточно контекста, его оставляют, но накладывают возрастные ограничения. Примеры таких случаев — новостные репортажи или документальные фильмы.
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Александр РогаткинАндрей КондрашовYouTubeGoogleВГТРКБесланСШАОбщество
 
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