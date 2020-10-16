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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201016/yamal-1580197625.html
Губернатор Ямала обсудил с главой МЭР промышленный потенциал округа
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с министром экономического развития России Максимом Решетниковым и председателем правления ПАО "Новатэк" Леонидом... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:57
2020-10-16T19:57
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
сабетта
ямал спг
максим решетников
арктика
ямал
новатэк
экономика
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямала</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Артюхов</a> обсудил с министром экономического развития России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максимом Решетниковым</a> и председателем правления ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Novatehk/" target="_blank" data-auto="true">Новатэк</a>" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Mikhelson/" target="_blank" data-auto="true">Леонидом Михельсоном</a> промышленный потенциал округа, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Шестнадцатого октября в <a href="http://ria.ru/location_Sabetta/" target="_blank" data-auto="true">Сабетте</a> состоялось совещание, посвященное развитию российской промышленности в рамках Энергетической стратегии страны до 2035 года в части увеличения производства СПГ и указа президента в части формирования грузовой базы Северного морского пути… В ходе совещания глава Минэкономразвития высоко оценил потенциал проектов по сжижению природного газа, которые реализуются в округе – "<a href="http://ria.ru/product_JAmal_SPG/" target="_blank" data-auto="true">Ямал СПГ</a>" и "Арктик СПГ 2", - говорится в сообщении.Решетников отметил, что эти проекты важны с точки зрения освоения природного потенциала <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a>. Кроме того, по мнению министра, они позволят загрузить промышленные мощности и создать тысячи рабочих мест по всей стране."Развитие СПГ-проектов очень важно для Арктики в целом. Эти проекты тянут за собой инфраструктуру. Мы обсуждали тему СШХ (Северный широтный ход, строящаяся железнодорожная магистраль в ЯНАО), большой потенциал в этом проекте есть: есть грузовая база, есть востребованность и потенциально хорошая экономика. Его надо продвигать. Все это – перезапуск инвестиционного цикла — та задача, которую поставил президент", - приводятся в сообщении слова Решетникова.Обсудили на совещании также реализацию указа президента в части увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году. За счет реализации крупных энергетических проектов Ямал даст значительную часть целевой грузовой базы."Газ всеми признается как самый экологичный вид углеводородов. И Ямал как одна из основных мировых газовых провинций должен вовлекать в оборот все существующие ресурсы. Надо находить механизмы, чтобы мы быстрее переходили к реализации подобных проектов. Мы со своей стороны будем прилагать максимальные усилия, чтобы это произошло. Это даст хороший синергетический эффект для всей экономики страны - будут задействованы десятки регионов, сотни предприятий. Тысячи рабочих мест будут созданы благодаря реализации энергетических проектов", - цитирует Артюхова пресс-служба.
https://ria.ru/20201016/trassa-1580093265.html
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дмитрий артюхов, сабетта, ямал спг, максим решетников, арктика, ямал, новатэк, экономика

Губернатор Ямала обсудил с главой МЭР промышленный потенциал округа

19:57 16.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с министром экономического развития России Максимом Решетниковым и председателем правления ПАО "Новатэк" Леонидом Михельсоном промышленный потенциал округа, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Шестнадцатого октября в Сабетте состоялось совещание, посвященное развитию российской промышленности в рамках Энергетической стратегии страны до 2035 года в части увеличения производства СПГ и указа президента в части формирования грузовой базы Северного морского пути… В ходе совещания глава Минэкономразвития высоко оценил потенциал проектов по сжижению природного газа, которые реализуются в округе – "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", - говорится в сообщении.
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Решетников отметил, что эти проекты важны с точки зрения освоения природного потенциала Арктики. Кроме того, по мнению министра, они позволят загрузить промышленные мощности и создать тысячи рабочих мест по всей стране.
"Развитие СПГ-проектов очень важно для Арктики в целом. Эти проекты тянут за собой инфраструктуру. Мы обсуждали тему СШХ (Северный широтный ход, строящаяся железнодорожная магистраль в ЯНАО), большой потенциал в этом проекте есть: есть грузовая база, есть востребованность и потенциально хорошая экономика. Его надо продвигать. Все это – перезапуск инвестиционного цикла — та задача, которую поставил президент", - приводятся в сообщении слова Решетникова.
Обсудили на совещании также реализацию указа президента в части увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году. За счет реализации крупных энергетических проектов Ямал даст значительную часть целевой грузовой базы.
"Газ всеми признается как самый экологичный вид углеводородов. И Ямал как одна из основных мировых газовых провинций должен вовлекать в оборот все существующие ресурсы. Надо находить механизмы, чтобы мы быстрее переходили к реализации подобных проектов. Мы со своей стороны будем прилагать максимальные усилия, чтобы это произошло. Это даст хороший синергетический эффект для всей экономики страны - будут задействованы десятки регионов, сотни предприятий. Тысячи рабочих мест будут созданы благодаря реализации энергетических проектов", - цитирует Артюхова пресс-служба.

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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховСабеттаЯмал СПГМаксим РешетниковАрктикаЯмалНоватэкЭкономика
 
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