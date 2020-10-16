Губернатор Ямала обсудил с главой МЭР промышленный потенциал округа
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с министром экономического развития России Максимом Решетниковым и председателем правления ПАО "Новатэк" Леонидом Михельсоном промышленный потенциал округа, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Шестнадцатого октября в Сабетте состоялось совещание, посвященное развитию российской промышленности в рамках Энергетической стратегии страны до 2035 года в части увеличения производства СПГ и указа президента в части формирования грузовой базы Северного морского пути… В ходе совещания глава Минэкономразвития высоко оценил потенциал проектов по сжижению природного газа, которые реализуются в округе – "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", - говорится в сообщении.
Решетников отметил, что эти проекты важны с точки зрения освоения природного потенциала Арктики. Кроме того, по мнению министра, они позволят загрузить промышленные мощности и создать тысячи рабочих мест по всей стране.
"Развитие СПГ-проектов очень важно для Арктики в целом. Эти проекты тянут за собой инфраструктуру. Мы обсуждали тему СШХ (Северный широтный ход, строящаяся железнодорожная магистраль в ЯНАО), большой потенциал в этом проекте есть: есть грузовая база, есть востребованность и потенциально хорошая экономика. Его надо продвигать. Все это – перезапуск инвестиционного цикла — та задача, которую поставил президент", - приводятся в сообщении слова Решетникова.
Обсудили на совещании также реализацию указа президента в части увеличения грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн к 2024 году. За счет реализации крупных энергетических проектов Ямал даст значительную часть целевой грузовой базы.
"Газ всеми признается как самый экологичный вид углеводородов. И Ямал как одна из основных мировых газовых провинций должен вовлекать в оборот все существующие ресурсы. Надо находить механизмы, чтобы мы быстрее переходили к реализации подобных проектов. Мы со своей стороны будем прилагать максимальные усилия, чтобы это произошло. Это даст хороший синергетический эффект для всей экономики страны - будут задействованы десятки регионов, сотни предприятий. Тысячи рабочих мест будут созданы благодаря реализации энергетических проектов", - цитирует Артюхова пресс-служба.
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