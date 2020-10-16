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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201016/yamal-1580193848.html
На Ямале открыли автомобильное движение по Пуровскому мосту
Автомобильное движение по Пуровскому мосту открылось в пятницу на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:26
2020-10-16T19:26
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
красноселькупский район
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Автомобильное движение по Пуровскому мосту открылось в пятницу на <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямале</a>, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."Шестнадцатого октября открылось автомобильное движение по Пуровскому мосту… Первой по новому мосту проехала колонна строительной техники и пассажирские автобусы", - говорится в сообщении.Пуровский мост – ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа. Он связал Пуровский, Тазовский и <a href="http://ria.ru/location_Krasnoselkupskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Красноселькупский районы</a> с основной сетью региональных дорог и обеспечил круглогодичный проезд через реку для десятков тысяч жителей и нефтегазовых компаний. Мост заменил платную понтонную переправу, которая не обеспечивала непрерывное сообщение между поселком Коротчаево на левом берегу и поселком Уренгой на правом. Из-за ледоходов и ледоставов весной и осенью автомобильное сообщение останавливалось на срок до месяца."Открытие Пуровского моста – историческое событие для Ямала, которого ждали почти 40 лет. Надежная связь между территориями жизненно необходима нашему округу. Мы построили мост без единого бюджетного рубля, полностью за счет частного финансирования. При этом все жители будут пользоваться им абсолютно бесплатно", – приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.Длина нового моста - 1023 метра, с подходами – почти 2,7 тысячи метров. Старт строительству был дан в конце 2018 года. Активные работы начались зимой 2019 года и осуществлялись круглосуточно без выходных. На стройплощадке были задействованы около 1,5 тысячи человек. Мост построен почти с двукратным опережением графика.Мост построен за счет частных инвестиций в рамках концессионного соглашения между правительством ЯНАО и ООО "<a href="http://ria.ru/organization_RIK/" target="_blank" data-auto="true">РИК</a>", которое было подписано в декабре 2018 года. Содействие в реализации проекта оказывали ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Transneft/" target="_blank" data-auto="true">Транснефть</a>", <a href="http://ria.ru/organization_Gazprombank/" target="_blank" data-auto="true">Газпромбанк</a>, ПАО "Банк <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a>".Движение по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей жителей. Свободно ездить могут также мотоциклы, общественный транспорт, автомобили экстренных служб. Платным проезд будет для грузового и коммерческого транспорта. При этом тариф ниже, чем действовал на понтонной переправе, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20201016/trassa-1580093265.html
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ямал, красноселькупский район, общество

На Ямале открыли автомобильное движение по Пуровскому мосту

19:26 16.10.2020
 
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаНовый мост через реку Пур
Новый мост через реку Пур - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Автомобильное движение по Пуровскому мосту открылось в пятницу на Ямале, сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Шестнадцатого октября открылось автомобильное движение по Пуровскому мосту… Первой по новому мосту проехала колонна строительной техники и пассажирские автобусы", - говорится в сообщении.
Пуровский мост – ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа. Он связал Пуровский, Тазовский и Красноселькупский районы с основной сетью региональных дорог и обеспечил круглогодичный проезд через реку для десятков тысяч жителей и нефтегазовых компаний. Мост заменил платную понтонную переправу, которая не обеспечивала непрерывное сообщение между поселком Коротчаево на левом берегу и поселком Уренгой на правом. Из-за ледоходов и ледоставов весной и осенью автомобильное сообщение останавливалось на срок до месяца.
"Открытие Пуровского моста – историческое событие для Ямала, которого ждали почти 40 лет. Надежная связь между территориями жизненно необходима нашему округу. Мы построили мост без единого бюджетного рубля, полностью за счет частного финансирования. При этом все жители будут пользоваться им абсолютно бесплатно", – приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
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В Югре в прямом эфире открыли движение по новой трассе
Длина нового моста - 1023 метра, с подходами – почти 2,7 тысячи метров. Старт строительству был дан в конце 2018 года. Активные работы начались зимой 2019 года и осуществлялись круглосуточно без выходных. На стройплощадке были задействованы около 1,5 тысячи человек. Мост построен почти с двукратным опережением графика.
Мост построен за счет частных инвестиций в рамках концессионного соглашения между правительством ЯНАО и ООО "РИК", которое было подписано в декабре 2018 года. Содействие в реализации проекта оказывали ПАО "Транснефть", Газпромбанк, ПАО "Банк ВТБ".
Движение по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей жителей. Свободно ездить могут также мотоциклы, общественный транспорт, автомобили экстренных служб. Платным проезд будет для грузового и коммерческого транспорта. При этом тариф ниже, чем действовал на понтонной переправе, уточняет пресс-служба.

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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалКрасноселькупский районОбщество
 
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