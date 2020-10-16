https://ria.ru/20201016/vzryv-1580051218.html

Во Флориде 13 человек пострадали при взрыве на катере

Не менее 13 человек получили ожоги в результате взрыва катера в американском штате Флорида, сообщает местный телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на командира... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T07:26

2020-10-16T07:26

2020-10-16T07:26

флорида

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в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Не менее 13 человек получили ожоги в результате взрыва катера в американском штате <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a>, сообщает местный телеканал <a href="https://www.local10.com/" target="_blank">WPLG Local 10</a> со ссылкой на командира батальона пожарной службы Стивена Голлана.По словам Голлана, на борту катера на пирсе города Форт-Лодердейл во время взрыва находился 21 человек. Получили ожоги 13 человек, пятеро из них были доставлены в больницу. Многие пострадавшие отказались ехать в стационар.Причина взрыва выясняется.

https://ria.ru/20200811/1575614991.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, сша, в мире