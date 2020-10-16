https://ria.ru/20201016/vzryv-1580051218.html
Во Флориде 13 человек пострадали при взрыве на катере
Не менее 13 человек получили ожоги в результате взрыва катера в американском штате Флорида, сообщает местный телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на командира... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T07:26
2020-10-16T07:26
2020-10-16T07:26
флорида
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_0:58:2785:1625_1400x0_80_0_0_a033c2acfc3f931f3394ac3c0e2bb1f0.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Не менее 13 человек получили ожоги в результате взрыва катера в американском штате <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a>, сообщает местный телеканал <a href="https://www.local10.com/" target="_blank">WPLG Local 10</a> со ссылкой на командира батальона пожарной службы Стивена Голлана.По словам Голлана, на борту катера на пирсе города Форт-Лодердейл во время взрыва находился 21 человек. Получили ожоги 13 человек, пятеро из них были доставлены в больницу. Многие пострадавшие отказались ехать в стационар.Причина взрыва выясняется.
https://ria.ru/20200811/1575614991.html
1
флорида
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_84:0:2344:1695_1400x0_80_0_0_b5e692dde7c3e9436a25bfc07010e8f2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, сша, в мире