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Во Флориде 13 человек пострадали при взрыве на катере
Не менее 13 человек получили ожоги в результате взрыва катера в американском штате Флорида, сообщает местный телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на командира... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T07:26
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флорида
сша
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Не менее 13 человек получили ожоги в результате взрыва катера в американском штате <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a>, сообщает местный телеканал <a href="https://www.local10.com/" target="_blank">WPLG Local 10</a> со ссылкой на командира батальона пожарной службы Стивена Голлана.По словам Голлана, на борту катера на пирсе города Форт-Лодердейл во время взрыва находился 21 человек. Получили ожоги 13 человек, пятеро из них были доставлены в больницу. Многие пострадавшие отказались ехать в стационар.Причина взрыва выясняется.
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флорида
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флорида, сша, в мире

Во Флориде 13 человек пострадали при взрыве на катере

07:26 16.10.2020
 
© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / John Raoux
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Не менее 13 человек получили ожоги в результате взрыва катера в американском штате Флорида, сообщает местный телеканал WPLG Local 10 со ссылкой на командира батальона пожарной службы Стивена Голлана.
По словам Голлана, на борту катера на пирсе города Форт-Лодердейл во время взрыва находился 21 человек. Получили ожоги 13 человек, пятеро из них были доставлены в больницу. Многие пострадавшие отказались ехать в стационар.
Причина взрыва выясняется.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 00:14
СМИ: на базе США на границе между Кувейтом и Ираком прогремел взрыв
 
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