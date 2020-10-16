https://ria.ru/20201016/vykhodnoy-1580072487.html
В Совфеде предложили в 2020 году сделать 31 декабря выходным
Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов сообщил, что готовит обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением сделать 31... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:49
2020-10-16T10:49
2020-10-16T10:49
михаил мишустин
лдпр
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов сообщил, что готовит обращение к председателю правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> с предложением сделать 31 декабря выходным уже в этом году."Я готовлю обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о наделении 31 декабря в этом году статусом выходного дня", - сказал РИА Новости Леонов.Он приветствует решение о том, что в будущем году, в соответствии с праздничным календарем, 31 декабря россияне будут отдыхать."Если говорить про этот год, то для коммерческих структур объявить 31 декабря выходным - это дело работодателя. Однако государственные структуры должны работать, и возможен только сокращенный рабочий день", - пояснил он.Леонов напомнил, что фракция <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> ранее уже вносила законопроект о наделении 31 декабря статусом выходного дня, однако <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> его не приняла."Мы видим, что правительство идет навстречу людям и нашей инициативе. В будущем хотелось бы, чтобы последний день в году всегда был выходным", - сказал сенатор.Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
https://ria.ru/20201016/vykhodnye-1580058488.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/vykhodnoy-1579459027.html
https://ria.ru/20200923/gosduma-1577641419.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, лдпр, госдума рф, общество
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов сообщил, что готовит обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину
с предложением сделать 31 декабря выходным уже в этом году.
"Я готовлю обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о наделении 31 декабря в этом году статусом выходного дня", - сказал РИА Новости Леонов.
Он приветствует решение о том, что в будущем году, в соответствии с праздничным календарем, 31 декабря россияне будут отдыхать.
"Если говорить про этот год, то для коммерческих структур объявить 31 декабря выходным - это дело работодателя. Однако государственные структуры должны работать, и возможен только сокращенный рабочий день", - пояснил он.
Леонов напомнил, что фракция ЛДПР
ранее уже вносила законопроект о наделении 31 декабря статусом выходного дня, однако Госдума
его не приняла.
"Мы видим, что правительство идет навстречу людям и нашей инициативе. В будущем хотелось бы, чтобы последний день в году всегда был выходным", - сказал сенатор.
Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.