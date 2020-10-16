https://ria.ru/20201016/vykhodnoy-1580072487.html

В Совфеде предложили в 2020 году сделать 31 декабря выходным

Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов сообщил, что готовит обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением сделать 31... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:49

2020-10-16T10:49

2020-10-16T10:49

михаил мишустин

лдпр

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов сообщил, что готовит обращение к председателю правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> с предложением сделать 31 декабря выходным уже в этом году."Я готовлю обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о наделении 31 декабря в этом году статусом выходного дня", - сказал РИА Новости Леонов.Он приветствует решение о том, что в будущем году, в соответствии с праздничным календарем, 31 декабря россияне будут отдыхать."Если говорить про этот год, то для коммерческих структур объявить 31 декабря выходным - это дело работодателя. Однако государственные структуры должны работать, и возможен только сокращенный рабочий день", - пояснил он.Леонов напомнил, что фракция <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> ранее уже вносила законопроект о наделении 31 декабря статусом выходного дня, однако <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> его не приняла."Мы видим, что правительство идет навстречу людям и нашей инициативе. В будущем хотелось бы, чтобы последний день в году всегда был выходным", - сказал сенатор.Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

https://ria.ru/20201016/vykhodnye-1580058488.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/vykhodnoy-1579459027.html

https://ria.ru/20200923/gosduma-1577641419.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, лдпр, госдума рф, общество