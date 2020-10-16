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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201016/vybory-1580060540.html
В США в день выборов откроются "лагеря выживания"
Компания Fortitude Ranch, которая специализируется на строительстве лагерей-убежищ на случай апокалиптических катастроф, примет своих клиентов в ночь выборов... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T09:38
2020-10-16T09:38
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Компания Fortitude Ranch, которая специализируется на строительстве лагерей-убежищ на случай апокалиптических катастроф, примет своих клиентов в ночь выборов США 3 ноября из опасения беспорядков и других чрезвычайных ситуаций, сообщила РИА Новости вице-президент компании Алиша Качуэла."Мы откроем наше поселение по выживанию 3 ноября. Это делается на случай, если будут гражданские и социальные беспорядки, потенциальная гражданская война. Кто знает, что готовит нам будущее. Мы хотим, чтобы наши клиенты были в наибольшей возможной безопасности, особенно те их них, которые находятся в небезопасном месте, например, в большом городе", - сказала Качуэла.Выборы президента США пройдут 3 ноября на фоне острого политического противостояния и массовых протестов последних месяцев, которые в ряде случаев сопровождались беспорядками, грабежами и насилием.Fortitude Ranch построила ряд изолированных, хорошо укрепленных лагерей в США. Клиентами фирмы являются "выживальщики" - люди, которые уверены в том, что в США или в мире может произойти масштабная катастрофа, которая заставит жителей бороться друг с другом за пищу и ресурсы в условиях отсутствия привычных технологий. Обычно "лагеря выживания" укомплектованы по последнему слову техники подземными бункерами с системами жизнеобеспечения и комфортабельными, а то и роскошными условиями жизни. Однако один такого рода бункер, рассчитанный на одну семью, может стоить миллионы долларов.Fortitude Ranch выбрала радикально иную бизнес-модель: относительно спартанские условия проживания, не обязательно в глубоких бункерах, но не за миллионы долларов, а за абонентскую плату примерно в 1 тысяча долларов в год. За эти деньги члены клуба получают возможность провести 10 дней в год в лагере на своеобразных каникулах. Но если случается катастрофа, то лагеря обещают принять всех членов клуба. В каждом лагере может разместиться до 500 человек.Лагеря хорошо укреплены по периметру, снабжены генераторами, запасами пищи и системами жизнеобеспечения, но вот в охране полагаются в основном на будущих жителей. Каждый лагерь охраняет пять хорошо вооруженных бывших военных. Однако членам клуба предлагают приобрести и освоить огнестрельное оружие или даже луки и использовать их для обороны и охоты."Выживальщики" опасаются как природных катастроф, так и техногенных, - например, электромагнитного импульса, который, по их мнению, может оставить страну на многие месяцы без электричества. Также они опасаются войн, пандемий и биологических катастроф."Помимо электромагнитного импульса, может произойти война Америки с другими странами - никогда не знаешь, что произойдет. С Китаем, Россией и так далее. Может быть и внутреннее, местное насилие, беспорядки, стрельба и грабежи. Есть и возможность гражданской войны", - сказала Алиша Качуэла.Именно опасения беспорядков по итогам выборов побудили Fortitude Ranch впервые открыть свои двери для всех членов в день голосования."Что бы ни произошло, кто бы ни стал новым президентом, будут потенциальные конфликты. Неважно, какая сторона выиграет, просто нужно быть готовыми к потенциальным конфликтам и к их исходу", - говорит Качуэла.Президент США республиканец <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвиняет своих политических оппонентов-демократов в намерении "украсть выборы" с помощью подтасовок. Демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в том, что он не готов признать возможное поражение на выборах и мирно передать власть. Сторонники и противники Трампа нередко сходились на протестах с оружием в руках. Хотя масштабного насилия удалось избежать, несколько человек погибли при различных случаях стрельбы в ходе протестов.В предвыборный год бизнес Fortitude Ranch, похоже, процветает. Компания уже открыла два лагеря в Колорадо и один в Западной Виргинии. Новый лагерь должен открыться до конца года в Неваде, затем планируется открыть лагеря в Висконсине и других штатах.В новый лагерь в Неваде очередь на запись "длиной в милю", сообщила Качуэла. "Больше тысячи (заявок) только из Калифорнии", - добавила она.Основатель Fortitude Ranch, ветеран военной разведки США и доктор наук в Гарвардском университете Дрю Миллер сообщил РИА Новости, что его компания не исключает и выхода на международный рынок."Мы готовы рассмотреть места за рубежом, если будут инвесторы для объектов за рубежом и страны с компактным государственным аппаратом без большого регулирования", - сообщил Миллер.
https://ria.ru/20200904/tsukerberg-1576784228.html
https://ria.ru/20200901/besporyadki-1576554518.html
https://ria.ru/20200910/vybory-1577065989.html
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дональд трамп, сша, в мире

В США в день выборов откроются "лагеря выживания"

09:38 16.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста смотрят на горящий государственный флаг США у здания полицейского управления в Портленде
Участники акции протеста смотрят на горящий государственный флаг США у здания полицейского управления в Портленде - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Fortitude Ranch, которая специализируется на строительстве лагерей-убежищ на случай апокалиптических катастроф, примет своих клиентов в ночь выборов США 3 ноября из опасения беспорядков и других чрезвычайных ситуаций, сообщила РИА Новости вице-президент компании Алиша Качуэла.
"Мы откроем наше поселение по выживанию 3 ноября. Это делается на случай, если будут гражданские и социальные беспорядки, потенциальная гражданская война. Кто знает, что готовит нам будущее. Мы хотим, чтобы наши клиенты были в наибольшей возможной безопасности, особенно те их них, которые находятся в небезопасном месте, например, в большом городе", - сказала Качуэла.
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Выборы президента США пройдут 3 ноября на фоне острого политического противостояния и массовых протестов последних месяцев, которые в ряде случаев сопровождались беспорядками, грабежами и насилием.
Fortitude Ranch построила ряд изолированных, хорошо укрепленных лагерей в США. Клиентами фирмы являются "выживальщики" - люди, которые уверены в том, что в США или в мире может произойти масштабная катастрофа, которая заставит жителей бороться друг с другом за пищу и ресурсы в условиях отсутствия привычных технологий. Обычно "лагеря выживания" укомплектованы по последнему слову техники подземными бункерами с системами жизнеобеспечения и комфортабельными, а то и роскошными условиями жизни. Однако один такого рода бункер, рассчитанный на одну семью, может стоить миллионы долларов.
Fortitude Ranch выбрала радикально иную бизнес-модель: относительно спартанские условия проживания, не обязательно в глубоких бункерах, но не за миллионы долларов, а за абонентскую плату примерно в 1 тысяча долларов в год. За эти деньги члены клуба получают возможность провести 10 дней в год в лагере на своеобразных каникулах. Но если случается катастрофа, то лагеря обещают принять всех членов клуба. В каждом лагере может разместиться до 500 человек.
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Лагеря хорошо укреплены по периметру, снабжены генераторами, запасами пищи и системами жизнеобеспечения, но вот в охране полагаются в основном на будущих жителей. Каждый лагерь охраняет пять хорошо вооруженных бывших военных. Однако членам клуба предлагают приобрести и освоить огнестрельное оружие или даже луки и использовать их для обороны и охоты.
"Выживальщики" опасаются как природных катастроф, так и техногенных, - например, электромагнитного импульса, который, по их мнению, может оставить страну на многие месяцы без электричества. Также они опасаются войн, пандемий и биологических катастроф.
"Помимо электромагнитного импульса, может произойти война Америки с другими странами - никогда не знаешь, что произойдет. С Китаем, Россией и так далее. Может быть и внутреннее, местное насилие, беспорядки, стрельба и грабежи. Есть и возможность гражданской войны", - сказала Алиша Качуэла.
Именно опасения беспорядков по итогам выборов побудили Fortitude Ranch впервые открыть свои двери для всех членов в день голосования.
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"Что бы ни произошло, кто бы ни стал новым президентом, будут потенциальные конфликты. Неважно, какая сторона выиграет, просто нужно быть готовыми к потенциальным конфликтам и к их исходу", - говорит Качуэла.
Президент США республиканец Дональд Трамп обвиняет своих политических оппонентов-демократов в намерении "украсть выборы" с помощью подтасовок. Демократы, в свою очередь, обвиняют Трампа в том, что он не готов признать возможное поражение на выборах и мирно передать власть. Сторонники и противники Трампа нередко сходились на протестах с оружием в руках. Хотя масштабного насилия удалось избежать, несколько человек погибли при различных случаях стрельбы в ходе протестов.
В предвыборный год бизнес Fortitude Ranch, похоже, процветает. Компания уже открыла два лагеря в Колорадо и один в Западной Виргинии. Новый лагерь должен открыться до конца года в Неваде, затем планируется открыть лагеря в Висконсине и других штатах.
В новый лагерь в Неваде очередь на запись "длиной в милю", сообщила Качуэла. "Больше тысячи (заявок) только из Калифорнии", - добавила она.
Основатель Fortitude Ranch, ветеран военной разведки США и доктор наук в Гарвардском университете Дрю Миллер сообщил РИА Новости, что его компания не исключает и выхода на международный рынок.
"Мы готовы рассмотреть места за рубежом, если будут инвесторы для объектов за рубежом и страны с компактным государственным аппаратом без большого регулирования", - сообщил Миллер.
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампСШАВ мире
 
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