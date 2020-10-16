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https://ria.ru/20201016/vrachi-1580143205.html
Воробьев заявил о сильной нагрузке на систему здравоохранения
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на региональную систему здравоохранения ложится очень серьезная нагрузка из-за ситуации с коронавирусной... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:54
2020-10-16T15:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> заявил, что на региональную систему здравоохранения ложится очень серьезная нагрузка из-за ситуации с коронавирусной инфекцией."Особенно напряженно у нас работают врачи, Минздрав. Очевидно, что сейчас на систему здравоохранения идет очень сильная нагрузка", - сказал Воробьев в ходе заседания регионального правительства в эфире <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">телеканала "360"</a>.Он отметил, что власти региона прикладывают все усилия, чтобы привлечь дополнительные медицинские бригады, в том числе приобрести машины скорой и неотложной помощи.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580134108.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев заявил о сильной нагрузке на систему здравоохранения

15:54 16.10.2020 (обновлено: 15:55 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в красной зоне в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на региональную систему здравоохранения ложится очень серьезная нагрузка из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
"Особенно напряженно у нас работают врачи, Минздрав. Очевидно, что сейчас на систему здравоохранения идет очень сильная нагрузка", - сказал Воробьев в ходе заседания регионального правительства в эфире телеканала "360".
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 15:12Распространение нового коронавируса
Попова рассказала, как остановить распространение коронавируса
Он отметил, что власти региона прикладывают все усилия, чтобы привлечь дополнительные медицинские бригады, в том числе приобрести машины скорой и неотложной помощи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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