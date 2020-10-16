https://ria.ru/20201016/vrachi-1580143205.html

Воробьев заявил о сильной нагрузке на систему здравоохранения

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на региональную систему здравоохранения ложится очень серьезная нагрузка из-за ситуации с коронавирусной... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:54

2020-10-16T15:54

2020-10-16T15:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836504_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_508485057f6259424df916736ee1d916.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> заявил, что на региональную систему здравоохранения ложится очень серьезная нагрузка из-за ситуации с коронавирусной инфекцией."Особенно напряженно у нас работают врачи, Минздрав. Очевидно, что сейчас на систему здравоохранения идет очень сильная нагрузка", - сказал Воробьев в ходе заседания регионального правительства в эфире <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">телеканала "360"</a>.Он отметил, что власти региона прикладывают все усилия, чтобы привлечь дополнительные медицинские бригады, в том числе приобрести машины скорой и неотложной помощи.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580134108.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество