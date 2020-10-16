https://ria.ru/20201016/voyna-1580137638.html
В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов"
Российские парламентарии ответили на слова заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, пригрозившего Москве "потоком гробов" в случае войны с Украиной. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:28
2020-10-16T15:28
2020-10-16T16:36
сергей кривонос
руслан бальбек
франц клинцевич
москва
киев
украина
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Российские парламентарии ответили на слова заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, пригрозившего Москве "потоком гробов" в случае войны с Украиной.Так, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> напомнил, что Россия не собирается воевать с Украиной и что в Киеве прекрасно об этом знают.Он добавил, что представителя СНБО "заклинило" на гражданской войне в Донбассе, которую он считает вершиной украинского военного мастерства.В свою очередь, сенатор <a href="http://ria.ru/person_Franc_Klincevich/" target="_blank" data-auto="true">Франц Клинцевич</a> в интервью газете <a href="https://vz.ru/" target="_blank">"Взгляд"</a> рассказал о плачевном состоянии Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>."Там постоянные пьянки, чрезвычайные ситуации и полная деморализация личного состава", — сказал сенатор, добавив, что на смену "толковым офицерам старой советской школы приходят популисты, провокаторы и шапкозакидатели вроде Кривоноса".Клинцевич также отметил, что руководство Украины находится "в американском пуле низкопробных провокаторов, формирующих негативный контент вокруг России"."Кривоносу не следует беспокоиться о наших потерях. Ему надо думать о своих гражданах и о том, к чему может привести военный конфликт между Россией и Украиной", — подчеркнул парламентарий.Он добавил, что все эти заявления <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> звучат на фоне отсутствия признаков какой-либо агрессии со стороны <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее в интервью изданию "Обозреватель" заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны <a href="http://ria.ru/person_sergey-krivonos/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кривонос</a> заявил, что война России с Украиной чревата для Москвы "огромными потерями" и "потоком гробов". Он также обвинил Россию в дестабилизации ситуации на Украине.
https://ria.ru/20201015/ukraina-1580029937.html
https://ria.ru/20201014/putin-1579791935.html
Lena Pusskaia
Я думала у них уже горилка и сало закончилось... а нет, пьют и дуреют! Может печенюшками американскими закусывают?
149
Make Yellowstone Great Again
То есть Украина считает, что в случае войны поставка гробов для украинских военных обязанность России?
149
20
москва
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кривонос, руслан бальбек, франц клинцевич, москва, киев, украина
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские парламентарии ответили на слова заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, пригрозившего Москве "потоком гробов" в случае войны с Украиной.
Так, депутат Госдумы Руслан Бальбек
напомнил, что Россия не собирается воевать с Украиной и что в Киеве прекрасно об этом знают.
"Именно поэтому секретарь СНБО несет весь этот бред, демонстрируя свое тактическое и военное невежество. Какие солдаты? Какой опыт в Донбассе? Россия относится к продвинутым в военном плане державам, которые не вводят армии до тех пор, пока с безопасного расстояния не расстреляют все объекты противника, представляющие угрозу", — сказал Бальбек РИА Новости.
Он добавил, что представителя СНБО "заклинило" на гражданской войне в Донбассе, которую он считает вершиной украинского военного мастерства.
В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич
в интервью газете "Взгляд"
рассказал о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины
.
"Там постоянные пьянки, чрезвычайные ситуации и полная деморализация личного состава", — сказал сенатор, добавив, что на смену "толковым офицерам старой советской школы приходят популисты, провокаторы и шапкозакидатели вроде Кривоноса".
Клинцевич также отметил, что руководство Украины находится "в американском пуле низкопробных провокаторов, формирующих негативный контент вокруг России".
"Кривоносу не следует беспокоиться о наших потерях. Ему надо думать о своих гражданах и о том, к чему может привести военный конфликт между Россией и Украиной", — подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что все эти заявления Киева
звучат на фоне отсутствия признаков какой-либо агрессии со стороны Москвы
.
Ранее в интервью изданию "Обозреватель" заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
заявил, что война России с Украиной чревата для Москвы "огромными потерями" и "потоком гробов". Он также обвинил Россию в дестабилизации ситуации на Украине.