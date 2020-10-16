https://ria.ru/20201016/voyna-1580137638.html

В России ответили на угрозы Украины устроить "поток гробов"

Российские парламентарии ответили на слова заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, пригрозившего Москве "потоком гробов" в случае войны с Украиной. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:28

2020-10-16T15:28

2020-10-16T16:36

сергей кривонос

руслан бальбек

франц клинцевич

москва

киев

украина

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Российские парламентарии ответили на слова заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, пригрозившего Москве "потоком гробов" в случае войны с Украиной.Так, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> напомнил, что Россия не собирается воевать с Украиной и что в Киеве прекрасно об этом знают.Он добавил, что представителя СНБО "заклинило" на гражданской войне в Донбассе, которую он считает вершиной украинского военного мастерства.В свою очередь, сенатор <a href="http://ria.ru/person_Franc_Klincevich/" target="_blank" data-auto="true">Франц Клинцевич</a> в интервью газете <a href="https://vz.ru/" target="_blank">"Взгляд"</a> рассказал о плачевном состоянии Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>."Там постоянные пьянки, чрезвычайные ситуации и полная деморализация личного состава", — сказал сенатор, добавив, что на смену "толковым офицерам старой советской школы приходят популисты, провокаторы и шапкозакидатели вроде Кривоноса".Клинцевич также отметил, что руководство Украины находится "в американском пуле низкопробных провокаторов, формирующих негативный контент вокруг России"."Кривоносу не следует беспокоиться о наших потерях. Ему надо думать о своих гражданах и о том, к чему может привести военный конфликт между Россией и Украиной", — подчеркнул парламентарий.Он добавил, что все эти заявления <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> звучат на фоне отсутствия признаков какой-либо агрессии со стороны <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Ранее в интервью изданию "Обозреватель" заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны <a href="http://ria.ru/person_sergey-krivonos/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кривонос</a> заявил, что война России с Украиной чревата для Москвы "огромными потерями" и "потоком гробов". Он также обвинил Россию в дестабилизации ситуации на Украине.

https://ria.ru/20201015/ukraina-1580029937.html

https://ria.ru/20201014/putin-1579791935.html

Lena Pusskaia Я думала у них уже горилка и сало закончилось... а нет, пьют и дуреют! Может печенюшками американскими закусывают? 149

Make Yellowstone Great Again То есть Украина считает, что в случае войны поставка гробов для украинских военных обязанность России? 149

20

москва

киев

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кривонос, руслан бальбек, франц клинцевич, москва, киев, украина